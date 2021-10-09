祝賀國慶　美重量級參眾議員籲深化台美合作

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他指出，過去幾年，特別是過去一年，台灣一直承受來自中華人民共和國的巨大經濟與軍事壓力，現在支持台灣人民與其選擇自己未來的能力，比以往任何時候都更為重要。他也恭賀台灣在全球衛生、科技與民主領域取得的成就。
米克斯（Gregory Meeks）、麥考爾（Mike McCaul）、貝拉（Ami Bera）與夏波（Steve Chabot）也在國慶前夕發出聯合聲明，向台灣人民表示慶賀與最熱切的祝福，「做為台灣的老朋友，我們與你們一起慶祝台灣歷史上這個重要的日子。」
議員在聲明中表示，台灣一直是促進印太區域與其他地區繁榮與發展的可靠且慷慨的合作夥伴，從促進全球公衛到加強航空安全，台灣人民展現成為世界良善力量的意願與能力。對民主、良好政府治理與自由開放社會價值觀的共同承諾，加深雙方友誼，也樂見其他國家日益將台灣視為夥伴與朋友。
聲明也指出，儘管台灣對國際社會作出有意義貢獻，但其民主、安全與國際空間卻日益遭逢挑戰。本週稍早，中國軍機侵入台灣領空創下紀錄，這是前所未見的恫嚇，消磨台灣人民決心。「作為國會議員，我們與台灣民主友人同在，並將繼續與台灣合作，譴責和阻止這類欺凌行為」。
議員們表示，期待與台灣合作，深化和加強雙邊經濟、安全與民間聯繫，並強化台灣國際參與，持續推動美台夥伴關係。（編輯：周永捷）1101009