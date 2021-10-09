名家論壇》張銘祐／陳柏惟就是令中國討厭

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因為陳柏惟2020年，打敗地方顏家家族勢力、陳柏惟過去參與運動、陳柏惟是基進黨的唯一一席、陳柏惟代表新世代的台獨（天然獨）、陳柏惟更是在立法院站在本土上，相對中國一定會相當討厭他，而國民黨如果能成功罷免陳柏惟，也是向中國表示我中國國民黨還是有實力、國民黨跟共產黨一樣打台獨教義派、國民黨還是可以把持著地方組織，拉高了這一場罷免戰的重要性。
也是因爲10月23日就要進行罷免投票，當然這個階段的戰略最難評估，並無法像在桃園市中壢區罷免王浩宇議員這麼簡單，因為王浩宇那邊本來就是深藍本營。而陳柏惟所在的選區相對沒有這麼藍，但是長期顏加把持地方實力，加上大甲鎮瀾宮的力量，組織面更是難以動搖，在2020年的大選顏家當時也是低估了年輕人覺醒的逆襲，顏寬恆僅差一萬多票輸給陳柏惟。
最近政治劇「國際橋牌社第二季」上架，看到陳柏惟、顏寬恆、阮昭雄在同一場戲演出，當時的氛圍也感覺不到任何的違和感，拍完戲劇後沒有多久，在千呼萬喚、逼不得宜的情況下，顏寬恆也投入罷免陳柏惟的行列，不知道背負了多少的期待與壓力？因為罷免陳柏惟的理由一開始不知所云，最後擠出一個擋疫苗，但是明明當時國民黨是要進中國疫苗，才被反對啊！
這次的罷免民進黨的議員們也是義務投入，甚至立委也紛紛協助幫忙，因為臺中第二選區已經演化成本土保衛戰，尤其這次更是艱難，如果依照當時陳柏惟拿了十一萬票，那依照選舉罷免法，勢必要有七萬多人出來投票，而且同意要大於不同意才能過關，事實上顏家有實力動員多少？從顏清標的兒子代父出征拿了九萬多，與落選的陳世凱僅贏五千多，這樣推估，顏家絕對有七萬多票的動員實力，陳柏惟團隊是該思考是是否要激情動員？
陳柏惟並沒有朱立倫主席說的『三零』立委，而且這個口袋國會與朱立倫岳父關係相當密切，而且也沒有說明真正的數字從何而來，上網一查，陳柏惟並沒有所謂的『三零』，甚至提案數與出席率也相當不錯，地方經費建設也爭取了六億多，而且選服也二千多件，以立委來說是相當及格了！所以源頭就是陳柏惟讓中國討厭，國民黨在證明自己活下去的能力。
●作者：張銘祐／政治評論員
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