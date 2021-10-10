吳卓源自爆有「創作怪僻」　特殊坐姿激發靈感

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吳卓源表示：「我們沒什麼討論，但3個人寫完後合再一起，意外的很『炸』。」被問起3人在創作時有甚麼怪僻，吳卓源表示一定有一杯加糖的檸檬紅茶加盤腿坐著，激發靈感，大概10分鐘內就有滿滿的旋律。蕭秉治自認寫歌環境很「簡單」，一切都要「純白」，舉凡桌子、椅子、電鋼琴通通必須白色的，甚至從國外訂白色的喇叭。蕭秉治表示：「我一定要在純白的環境才有創作的感覺，只要有點髒汙，就要馬上擦乾淨。」鼓鼓則是「生活隨興派」，每次在衝浪完後，腦中就能激起靈感，黃子佼問他有沒有特別要喝的飲料，他笑說：「我喝水就好。」
剛發新專輯《唯一想了解的人》的陳勢安，在節目上首唱新歌《遺失的靈魂》，由於是在疫情期間發專輯、舉辦線上發片記者會，陳勢安在節目訪問時笑說，這張是他的第7張專輯，但都過了2個月，歌詞仍沒背熟，因為根本沒機會站在舞台上唱。
而彭佳慧相對幸運許多，在疫情升溫前就順利發了新專輯，其中一首《小熊》，是跟2位寶貝女兒一起創作的歌。主持人黃子佼笑問：「妳選的歌是不是一次比一次難。」彭佳慧則說：「我就是一直在為難自己，但每次表演的感觸都不太一樣，由其Live的表演是很迷人的。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。