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吳卓源自爆有「創作怪僻」　特殊坐姿激發靈感

▲鼓鼓（右起）、吳卓源、蕭秉治因為遊戲主題曲合體。（圖／TVBS提供）
▲鼓鼓（右起）、吳卓源、蕭秉治因為遊戲主題曲合體。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-10 09:00:00

節目《#T-POP我們聽大的！!》由黃子佼、趙岱新主持，本周以「校園歌手」為主題，來賓有學生們最愛的鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源、李佳薇、林俊逸及森白。其中歌手吳卓源分享創作時的怪僻，表示一定要有特定的飲料和坐姿，才會有靈感。

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鼓鼓、蕭秉治、吳卓源因為遊戲主題曲合體，這回是他們唯一，也是首度公開演唱主題曲《戰神風暴》，他們透露錄音時剛好遇到疫情升級，所以完全無法見面討論，3人不僅分開錄音，連歌也是各寫各的，整首歌是以「雲端」的方式合併在一起。

吳卓源表示：「我們沒什麼討論，但3個人寫完後合再一起，意外的很『炸』。」被問起3人在創作時有甚麼怪僻，吳卓源表示一定有一杯加糖的檸檬紅茶加盤腿坐著，激發靈感，大概10分鐘內就有滿滿的旋律。蕭秉治自認寫歌環境很「簡單」，一切都要「純白」，舉凡桌子、椅子、電鋼琴通通必須白色的，甚至從國外訂白色的喇叭。蕭秉治表示：「我一定要在純白的環境才有創作的感覺，只要有點髒汙，就要馬上擦乾淨。」鼓鼓則是「生活隨興派」，每次在衝浪完後，腦中就能激起靈感，黃子佼問他有沒有特別要喝的飲料，他笑說：「我喝水就好。」

剛發新專輯《唯一想了解的人》的陳勢安，在節目上首唱新歌《遺失的靈魂》，由於是在疫情期間發專輯、舉辦線上發片記者會，陳勢安在節目訪問時笑說，這張是他的第7張專輯，但都過了2個月，歌詞仍沒背熟，因為根本沒機會站在舞台上唱。

▲陳勢安在節目上首唱新歌《遺失的靈魂》。（圖／TVBS提供）
▲陳勢安在節目上首唱新歌《遺失的靈魂》。（圖／TVBS提供）
而彭佳慧相對幸運許多，在疫情升溫前就順利發了新專輯，其中一首《小熊》，是跟2位寶貝女兒一起創作的歌。主持人黃子佼笑問：「妳選的歌是不是一次比一次難。」彭佳慧則說：「我就是一直在為難自己，但每次表演的感觸都不太一樣，由其Live的表演是很迷人的。」

▲彭佳慧（中）順利地在疫情前發片，右為黃子佼，左為趙岱新。（圖／TVBS提供）
▲彭佳慧（中）順利地在疫情前發片，右為黃子佼，左為趙岱新。（圖／TVBS提供）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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