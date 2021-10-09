辛亥革命110週年大會致詞　習近平：背叛祖國從無好下場

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習近平還說，新的征程上，必須統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，抓住歷史機遇，增強憂患意識、始終居安思危，保持革命精神和革命鬥志，勇於進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，以敢於鬥爭、善於鬥爭的意志品質，堅決戰勝任何有可能阻礙中華民族復興進程的重大風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。
習近平並引述孫中山說過的話，「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害」，直指台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志，世界潮流，浩浩蕩盪，順之則昌，逆之則亡。
習近平還提到，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。中國堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，呼籲兩岸人民都該站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。
習近平也不忘再次發出警告，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉。任何人都不該低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也必然實現。