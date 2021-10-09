AVEC攜手工研院助觀光工廠　五倍振興五倍送暖

常態性協助弱勢團體勸募的社團法人中華職訓創新發展學會（AVEC）再度出手相挺，今（9）日在高雄台灣滷味博物館盛大辦理「五倍振興、五倍送暖」活動，一方面將人流導入觀光工廠，一方面集結社會力量與愛心，並將全數募款所得捐給「財團法人高雄市小天使家園」，AVEC之後也會繼續和台灣72間觀光工廠合作，推出更多優質好康的商品及優惠活動。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-09 11:40:00｜2021-10-09 11:50:24
此次活動AVEC特與工業技術研究院攜手，結合台灣地區合格觀光工廠，並用各方資源整合旗下輔導企業與各大公益社團，邀集各團體成員及善心人士共同參訪觀光工廠體驗DIY活動；AVEC還加碼拋磚引玉的大利多，捐200元五倍券，除了可以拿到台灣滷味博物館的美味豬腳伴手禮（價值200元外）還可以拿到AVEC台灣卡一個月會籍（全台超過200家店家優惠福利，價值399元/月）同時AVEC台灣卡在有效期內，更可以至全省Word Gym門市兌換「WG尊爵卡會籍一個月」及在全省阿瘦皮鞋門市也可兌換「阿瘦會員全省終身白金會籍」和「享有不定期推出的專案優惠」。
AVEC學會理事長同時也是「在一起管顧科技股份有限公司」董事長薛煒立表示，與「財團法人商業發展研究院」與「大綜電腦系統股份有限公司」合力開發的「雲端觀光智慧平臺」日前，獲得工業局的補助，在提案受到肯定的同時，協助解決觀光產業問題及提升來客數更是團隊共同的使命，這次結合公益，協助受到疫情衝擊的產業復甦，進而擴大產業效應，民眾透過免費的雲平臺體驗享好康、住優惠，品美食，同時有效帶動觀光、餐旅消費，格外覺得有意義，並期待透過AVEC的拋磚引玉能讓更多民眾一同加入公益送愛行列！
台灣滷味博物館陳秀卿董事長表示，這次AVEC發起的公益活動讓五倍券成功留在觀光工廠振興經濟，又能幫助弱勢團體，當然要全力支持！即日起憑券來館消費，200元贈送文創禮品、500元贈送藥膳茶葉蛋、1000元贈送麻辣鴨血腸旺，還能享有旺來鳳梨酥買一送一的優惠；同日經典超跑車隊王道隊長，也率領車友一同響應振興觀光及發揮愛心，其中車友陳欽煌律師也加碼捐出善款，並號召身邊友人共同響應支持。
同時自疫情以來，許多弱勢單位苦於募款問題，AVEC此次共計捐出十萬善款給「財團法人高雄市小天使家園」，財團法人高雄市私立小天使家園陳紹崇董事長表示，AVEC薛煒立理事長在疫情籠罩下的時刻，帶領社會眾多愛心人士默默付出、持續送暖，實屬難能可貴，這次的公益加碼，更有效的將人流導入觀光工廠協助產業經濟振興，也透過自身拋磚引玉讓更多人加入送愛行列。