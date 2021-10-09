日相岸田國會演說引非洲俗諺　擺脫安倍菅義偉路線

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儘管岸田依然以首相官邸主導推動相關政策，但有意強調自己與「安倍（晉三）與菅（義偉）路線」的不同。安倍與菅義偉因部分政策溝通不足備受批評。
岸田在演說最後特別引用非洲俗諺「如想走得快，就一個人走；如想走得遠，就一起走」，表達出面對像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等困難時，政府將跟國民共同跨越的態度。
他指示所有閣員舉行跟民眾溝通的「圓桌對話」，也承諾將會在行政方面反映國民需求。
岸田在上個月舉行自民黨總裁選舉時，曾表示自己的長處之一就是「傾聽意見的能力」；他在昨天的演說上也介紹了寫有國民意見的筆記本，表達在因應疫情方面，會讓民眾能夠認同來進行詳細說明。
由於昨天這場「所信表明演說」的時間點在眾議院大選前，岸田也絞盡心思希望能獲得保守派與自由派雙方的支持。
面對北韓反覆試射飛彈，岸田表達「採取包含更進一步效果措施的飛彈防衛能力」，被視為是考量基於自衛權破壞敵方飛彈基地的「敵基地攻擊能力」。
有別於在總裁選舉時「（擁有敵基地攻擊能力）是很有可能選項」的說法，岸田在昨天演說時並未直接觸及這個議題。
另一方面，岸田提到將對國家安全保障戰略、防衛大綱及中期防衛力整備計畫進行整體修正的想法；他也提到將評估包括經濟安全保障的內容，以2022年底為修正目標。
岸田也把解決北韓綁架日本人問題定位為「首要課題」，表達不預設任何條件與北韓領導人金正恩直接對話的決心。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101009