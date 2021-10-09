陳柏惟10年前曾肇逃 63%民眾認為恐影響罷免結果
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，隨著投票進入倒數階段，陳柏惟從政前曾肇逃等事件，讓選舉增添不少變數，再加上民進黨與國民黨都已有所表態，投票結果全國都關注。《NOWnews今日新聞》對於陳柏惟罷免投票進行網路民調，結果顯示有61.6%的民眾支持罷免陳柏惟，但也有35.99%民眾認為應讓陳柏惟繼續留在立法院服務，另有2.41%的民眾不知道、沒意見。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-09 12:39:50
陳柏惟罷免案在即，各界關注結果。《NOWnews今日新聞》對於陳柏惟罷免投票進行網路民調，詢問「您認為陳柏惟應該被罷免嗎？」，結果顯示有61.6%的民眾認為「應該，不適任的立委就應該被淘汰」，但也有35.99%民眾認為「不應該，他要繼續為民服務」，另有2.41%的民眾不知道、沒意見。
另民調問及「您認同陳柏惟在立法院的問政表現嗎？」，結果顯示有60.29%的民眾認為「不OK，根本不適任」，但也有34.69%民眾認為陳柏惟「表現很好，是合格的民意代表」，另有5.02%的民眾不知道、沒意見。
至於問及「您認為陳柏惟現在應該為10年前的肇逃事件負責嗎？」，共有49.23%民眾認為「肇逃就是不對，現在應該立刻請辭立委」，但也有比例接近的45.43%民眾認為「事情已經過了10年，而且他也認錯了，要給他一個機會」，另有5.34%不知道、沒意見。
最後民調問及「您認為肇逃黑歷史會影響罷免結果嗎？」，有63.71%民眾認為「會，這會影響選民對他的印象」，但也有32.87%民眾認為「不會，一碼歸一碼，影響不大」，另有3.42%不知道、沒意見。