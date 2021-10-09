明國慶日！何志偉揪歐陽娜娜、大小S齊祝國家生日快樂
明天就是國慶日，由於我國國際處境特殊，藝人是否對國家生日祝福與做出表態成了部分國人與中國關注的焦點。民進黨立委何志偉今（9）日表示，去年他曾提議藝人歐陽娜娜回台領唱國歌，不過沒有如願，今年他「擴大邀請」，希望歐陽娜娜、大小S、張鈞甯等藝人無論用甚麼形式，都能對國慶日有所回應，相信粉絲也會很歡迎。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-09 13:18:59
明天就是國慶日，何志偉先是透過臉書表示，他一直都認為歐陽娜娜用中華民國台灣身分證來支持台灣，真是個不簡單的女孩。去年他曾提議邀請歐陽娜娜回台灣領唱國歌，表達台灣對各種表意自由、演藝職業的包容與尊重，邀請一年了，可惜還是無法如願。
何志偉喊話，「娜娜們阿，一個直播，一張圖卡、一個限時動態、寫一些文字，聊表一下對出生且從小生長的土地的一點思鄉之情，相信大家一定會有共鳴」，何志偉也說，大小S、張鈞甯等人若也響應，台灣的粉絲應該都很歡迎。
何志偉也向《NOWnews今日新聞》記者透露，他認為歐陽娜娜等藝人還是很愛中華民國台灣的，因為他們都保有我國身分證，這就是另類支持。他也說，不認為歐陽娜娜等藝人是「台獨」，但他們應該是「華獨」，謝謝他們一直用身分證支持中華民國台灣。
何志偉也說，藝人面臨的狀況可以理解，但他們的身分證就是中華民國台灣，「平常這麼愛跑生日趴，今年就擴大邀請，邀他們跟中華民國台灣說個生日快樂」。