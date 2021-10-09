討厭不該是刪Q唯一理由　林靜儀：不然選金城武就好

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選區內多場鄉親座談會，全力消毒。
由嚴雯馨牙醫發起的「號召全臺醫師臉書串連反惡罷」行動，上午在陳柏惟烏日服務處舉行座談會，陳柏惟被問及，最新民調指民眾對他好感度剩20%時，低調表示喜歡一個人與否無法量化。一旁的林靜儀則舉罷韓為例，反問「大家以為韓國瑜被罷免成功，只是純粹的喜歡與不喜歡嗎？未免把人民判斷力看得太粗糙了，進行罷免時所考量的，若只是單純的喜歡與不喜歡，那我選金城武就好了！」
林靜儀說，罷韓能成功，不是因為大家討厭韓國瑜這個人，而是韓上任後荒廢市政、跑去選總統。她說：「國民黨舖天蓋地抹黑陳柏惟、用好感度操作罷免案，是對民主制度最嚴重的羞辱。」
林靜儀認為：「我們不必喜歡陳柏惟這個人，但要知道他提過什麼法案？有什麼政績？在立法院有沒認真工作？國民黨想罷免一個立委，該拿他和前任在地立委相比，有哪些服務不好、提案品質不好？」林靜儀說，上百位醫界人士連署挺陳柏惟，不是因為喜歡他，而是肯定問政成績，她並稱許陳柏惟在臉書對醫療相關政策發表的見解言之有物、非常專業。
常在網路針貶時事的牙醫師史書華，首度在公開場合現身力挺，他指陳柏惟「講話真的很臭屁，但做事很實在。」史書華說，以前長輩常告誡年輕人，政治很黑不要去踫，現在越來越多年輕人參與、讓政治往好的方向發展，既得利益者才對陳柏惟開刀、想殺雞儆猴，讓其他沒背景的年輕人不敢出來，好讓政二代、黑三代繼續把持這些位置。
史書華痛斥中國國民黨新科主席朱立倫，指他不敢對軍機擾台的中共政權表態，只會欺負台灣人，在國會杯葛、鬧事以及刪減國防預算，還傾全黨之力欺負一個最小的在野黨年輕立委，他呼籲中二選區的年輕人，10月23日勇敢回家投票。