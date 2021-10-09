國慶連假交通報你知　中市府籲查詢路況避塞車

雙十連假首日，豐原、大雅、台中與南屯交流道周邊及台 74 快官與霧峰匝道往國三方向自今（ 9 ）日上午 9 時起開始湧現車潮，目前各交流道周邊車多。台中市政府交通局提醒，民眾出門前可查詢路況，避開壅塞路段，別讓塞車敗壞出遊的興致。



交通局表示，隨著國內疫情趨緩與相關防疫規定鬆綁，加上中央振興五倍券上路，及台中購物節將於明日國慶日開跑，預期將有許多民眾趁連假出遊。比較中秋連續假期交通狀況，台中市國 1 大雅交流道及台中交流道周邊、台 74 線快官與霧峰系統交流道往國 3 方向與台中熱門商圈景點湧現大量出遊車潮。請市民朋友出門注意路況並落實防疫措施。



另外，國 1 彰化至員林路段目前正進行交通改善工程無法開放路肩通行，因此國道中部路段將發生長時間壅塞情形。交通局已與高速公路局協調連假期間疏運措施，高速公路局將每日彈性增加開放國道 1 號 ( 豐原至台中路段 ) 路肩行駛時段，並視國道主線與地方道路車流狀況，採取嚴格的交流道入口匝道儀控管制。



交通局說，國 1 豐原、大雅、台中與南屯交流道自上午 9 時起開始湧現車潮，目前各交流道上匝道車流回堵約 1 公里；中清路、台灣大道及五權西路等主要道路整體交通狀況良好。台 74 快官與霧峰匝道車多壅塞，建議北上的民眾可改由后里交流道上國一或改道走國三、台 61 ；目前國一王田至彰化壅塞，平均時速僅約 30 公里，建議南下的民眾改道走台 61 或經台 63 、台 14 由草屯交流道上國三。



交通局長葉昭甫提醒，市民朋友出門前可預先查詢疏導措施，並可透過台中交通網 APP 查詢即時路況與景點周邊停車場資訊，避開塞車時段或路段，還能方便找車位。

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