《英雄聯盟》世界賽BYG中路涉賭　Maoan確定遭官方禁賽

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雖然文章在發出後沒多久，爆料貼文與爆料者帳號皆被刪除，但事件早已擴散到各大社群論壇。而事發當時，丁特也正進行實況，發現這件事情後也大為光火，現場聯繫與戰隊後勤溝通，在工作人員檢查 Maoan 手機後亦找到相關對話紀錄，並與官方聯繫確認是否會影響到後續比賽進行。
丁特關台後也發布聲明表示後續一切會按照RIOT的規矩走，「若可以繼續打我會要求團隊打完全程的比賽，不能讓所有人的心血白費，對茂安的懲處等比賽結束後再說，暫時不影響團隊的心情」；對於涉賭指控則表明自己並沒有涉賭及包庇，同時也透露「此事件仍在調查中，目前已知證據是賽前茂安告訴他朋友高機率會選球女跟賽勒斯作為下注資訊，但茂安本人並未下注，b/p過程中也未主動要求選擇這兩隻角色。」
對於此事的官方裁定，Riot Games 則在台灣時間早上 6 點多發布公告，宣布 Maoan 違反世界賽規章中 9.3 條賭博條款，已找到確切證據證明 Maoan 在比賽中提供內線消息給意圖下注的朋友，將在整個《英雄聯盟》2021世界大賽期間被全程禁賽，並且在官方進行全面調查後，可能會受到額外懲處。
而對於 BYG 即刻要面對的困難，便是中路選手只有 Maoan 簡茂安一人，接下來還將將對上勁敵 LCK 第四種子 Hanwha Life Esports（HLE），對於決定 BYG 世界賽後續征程去留的賽程無疑雪上加霜。