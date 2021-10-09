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《英雄聯盟》世界賽BYG中路涉賭　Maoan確定遭官方禁賽

▲BYG中路選手Maoan賽前透露選角涉賭
▲BYG中路選手Maoan賽前透露選角涉賭

記者吳柏勳/綜合報導

2021-10-09 14:42:47｜2021-10-09 14:47:19

昨（9）日晚間進行的《英雄聯盟》世界賽入圍賽，PCS 代表隊 Beyond Gaming（BYG）與 TCL 代表隊 Galasatary Esports（GS）鏖戰五局終於殺入淘汰賽，然而 BYG 讓二追三得勝的喜悅卻沒有持續太久，賽後中路選手 Maoan 就被爆出震撼消息涉入外圍賭博風波，事前洩露 BP 選角提供給友人下注。Riot 後續也發出公告，宣布 Maoan 因為透露隊伍的 BP 選擇違反了賽事規章，本次世界賽確定禁賽 ，後續有無加重懲處視後續調查情況。

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事件起於今日 BYG 與 GS 賽後約凌晨 3 點，Facebook 社團中出現了一則爆料 BYG 中路選手 Maoan（茂安）涉嫌地下賭博的指控，該爆料者 PO 出賽前的對話截圖， Maoan 透露了比賽的可能選角，甚至還告訴對方「別買太多，我說高機率」。同時爆料者還指控 Maoan 一直都有牽涉 LOL 賽事地下賭博，更稱 BYG 不只一名選手涉賭，要 BYG 戰隊老闆丁特出來給個交代。

▲FB社團爆料BYG中路選手Maoan賽前透露選角涉賭
▲FB社團爆料BYG中路選手Maoan賽前透露選角涉賭

▲FB社團爆料BYG中路選手Maoan賽前透露選角涉賭
▲FB社團爆料BYG中路選手Maoan賽前透露選角涉賭
雖然文章在發出後沒多久，爆料貼文與爆料者帳號皆被刪除，但事件早已擴散到各大社群論壇。而事發當時，丁特也正進行實況，發現這件事情後也大為光火，現場聯繫與戰隊後勤溝通，在工作人員檢查 Maoan 手機後亦找到相關對話紀錄，並與官方聯繫確認是否會影響到後續比賽進行。

丁特關台後也發布聲明表示後續一切會按照RIOT的規矩走，「若可以繼續打我會要求團隊打完全程的比賽，不能讓所有人的心血白費，對茂安的懲處等比賽結束後再說，暫時不影響團隊的心情」；對於涉賭指控則表明自己並沒有涉賭及包庇，同時也透露「此事件仍在調查中，目前已知證據是賽前茂安告訴他朋友高機率會選球女跟賽勒斯作為下注資訊，但茂安本人並未下注，b/p過程中也未主動要求選擇這兩隻角色。」

對於此事的官方裁定，Riot Games 則在台灣時間早上 6 點多發布公告，宣布 Maoan 違反世界賽規章中 9.3 條賭博條款，已找到確切證據證明 Maoan 在比賽中提供內線消息給意圖下注的朋友，將在整個《英雄聯盟》2021世界大賽期間被全程禁賽，並且在官方進行全面調查後，可能會受到額外懲處。

而對於 BYG 即刻要面對的困難，便是中路選手只有 Maoan 簡茂安一人，接下來還將將對上勁敵 LCK 第四種子 Hanwha Life Esports（HLE），對於決定 BYG 世界賽後續征程去留的賽程無疑雪上加霜。

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