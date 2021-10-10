麥康奈致函拜登　不再幫忙提高債務上限

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美聯社報導，麥康奈（Mitch McConnell）與另10名共和黨參議員經11小時的周旋後同意放行，讓政府能多撐2個月。
但麥康奈也被部分黨內參議員公開砲轟，批他沒能守住阻擋民主黨擴大舉債的努力，讓他們更堅信，尚待國會通過的數十億美元拜登內政優先要務，既浪費錢且損害經濟。
麥康奈在給拜登的信裡表示，他決定下回不再幫忙，因為他反對經費龐大的內政法案，以及多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在參議院的「怪異論調」；昨天麥康奈等人放行後，舒默仍繼續批評共和黨人阻擋舉債提高是把國家推向懸崖邊。
他在信中寫道：「有鑑舒默議員的歇斯底里，以及我對另一龐大、魯莽、高度黨派色彩的支出法案會傷害美國民眾且反幫助到中國的嚴重擔憂，我不再參與任何能減輕民主黨管理不善的舉措。」
目前不清楚民主黨將如何在完全沒有共和黨相助或放行的情況下，在12月進一步擴大政府借款權限。一種理論上的方法是修改參議院規則，讓擴大舉債上限不受在參院須獲60票同意的拘束，擺脫共和黨糾纏；目前參院100席裡，民主、共和兩黨各半。
不過已至少兩名民主黨參議員先前表態反對修改規則；共和黨人也說，正是看在民主黨有人反對修改規則，昨天才放行權宜措施。
自今夏以來，麥康奈就一再表示共和黨不會幫民主黨人在參院通過展延債務上限，認為民主黨所提為期10年、斥資3.5兆美元的社會、經濟等內政法案過於龐大且浪費，共和黨一致反對。
麥康奈昨天「放水」後，包括對共和黨影響力仍鉅的前總統川普及一些共和黨重量級人士都抨擊麥康奈，罵他是「徹底投降」。
金融分析師警告，如政府耗盡舉債的合法能力，恐對美國和全球經濟造成嚴重打擊，並導致政府得延遲撥款給領取社會安全保障的人。
「華爾街日報」指出，債務上限在未來幾個月將是分歧嚴重的美國國會所要面臨的難題。聯邦交通項目的資金將於10月31日到期，當天也是眾議院民主黨為通過拜登1兆美元基建法案、3.5兆美元社會安全網計畫的最後期限。債務上限寬限預計12月3日到期，屆時政府資金將耗盡。（譯者：陳亦偉）1101009