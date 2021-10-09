第11期疫苗接種　中市府：快打站預約分流施打

中央宣布第 11 期疫苗接種對象，截至昨日中午 12 時，台中市 1922 預約平台接種意願數逾 28 萬人，中央昨日下午再宣布增列登記族群，確定意願數可能再增加。市長盧秀燕今（ 9 ）日表示，由於醫療院所一週最多施打 17 萬劑疫苗，為提升台中市接種量能，市府啟動快打站機制，提供 BNT 疫苗接種，預計開設 5 天快打站，可額外提供 12 萬劑的接種量能，加速接種速度。



盧秀燕今出席「台中市大里國民暨兒童運動中心開幕記者會」表示，中央宣布第 11 期疫苗接種對象，截至昨日中午 12 時，台中市平台意願數 AZ 疫苗約 13 萬人、 BNT 疫苗約 15 萬人，共 28 萬人左右。

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