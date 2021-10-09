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第11期疫苗接種　中市府：快打站預約分流施打

▲中央宣布第11期疫苗接種對象，台中市啟動快打站機制，加速接種速度(圖／柳榮俊攝2021.10.9)
▲中央宣布第11期疫苗接種對象，台中市啟動快打站機制，加速接種速度(圖／柳榮俊攝2021.10.9)

記者柳榮俊/台中報導

2021-10-09 15:42:11

中央宣布第11期疫苗接種對象，截至昨日中午12時，台中市1922預約平台接種意願數逾28萬人，中央昨日下午再宣布增列登記族群，確定意願數可能再增加。市長盧秀燕今（9）日表示，由於醫療院所一週最多施打17萬劑疫苗，為提升台中市接種量能，市府啟動快打站機制，提供BNT疫苗接種，預計開設5天快打站，可額外提供12萬劑的接種量能，加速接種速度。

盧秀燕今出席「台中市大里國民暨兒童運動中心開幕記者會」表示，中央宣布第11期疫苗接種對象，截至昨日中午12時，台中市平台意願數AZ疫苗約13萬人、BNT疫苗約15萬人，共28萬人左右。

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不過，台中市醫療院所注射量能一週最多17萬劑，市府決定開設5天快打站，提供BNT疫苗接種，預計可額外提供12萬劑的注射量能，符合BNT疫苗預約資格對象，可選擇到快打站。

衛生局表示，中央104日宣布第11期疫苗接種對象，包括AZ第二劑為722日前已接種第一劑的1855歲民眾，以及730日前已接種第一劑的56歲民眾；BNT第一劑對象為47歲以上民眾、1222歲及18歲以上第9類等。中央宣布，第11BNT第一劑增列45歲以上民眾，以及AZ疫苗第二劑調整為722日前已接種第一劑的18歲以上民眾及730日前已接種第一劑的54歲以上民眾，確定意願數待中央提供。

衛生局指出，統計至今日上午8時，台中市完成第一劑接種計1653364人，全體市民涵蓋率58.71%，預計在10月底前達70%涵蓋率目標，尚需完成約32萬人第一劑接種，市府及衛生醫療團隊將全力以赴，守護市民健康。

衛生局提醒，依據中央規劃，第11期預約時程分流，BNT第一劑於1011日上午10時至13日中午12時受理預約，AZ第二劑預約時間為1012日上午10時至13日中午12時，施打期程1015日至21日，請接獲簡訊民眾儘速至平台完成預約。

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