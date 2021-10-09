第11期疫苗接種　中市府：快打站預約分流施打

盧秀燕今出席「台中市大里國民暨兒童運動中心開幕記者會」表示，中央宣布第11期疫苗接種對象，截至昨日中午12時，台中市平台意願數AZ疫苗約13萬人、BNT疫苗約15萬人，共28萬人左右。
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衛生局表示，中央10月4日宣布第11期疫苗接種對象，包括AZ第二劑為7月22日前已接種第一劑的18至55歲民眾，以及7月30日前已接種第一劑的56歲民眾；BNT第一劑對象為47歲以上民眾、12至22歲及18歲以上第9類等。中央宣布，第11期BNT第一劑增列45歲以上民眾，以及AZ疫苗第二劑調整為7月22日前已接種第一劑的18歲以上民眾及7月30日前已接種第一劑的54歲以上民眾，確定意願數待中央提供。
衛生局指出，統計至今日上午8時，台中市完成第一劑接種計165萬3364人，全體市民涵蓋率58.71%，預計在10月底前達70%涵蓋率目標，尚需完成約32萬人第一劑接種，市府及衛生醫療團隊將全力以赴，守護市民健康。
衛生局提醒，依據中央規劃，第11期預約時程分流，BNT第一劑於10月11日上午10時至13日中午12時受理預約，AZ第二劑預約時間為10月12日上午10時至13日中午12時，施打期程10月15日至21日，請接獲簡訊民眾儘速至平台完成預約。