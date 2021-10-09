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物價穩定定義　央行：小型開放經濟體應更彈性

▲物價穩定定義　央行：小型開放經濟體應更彈性。圖為央行總裁楊金龍。（圖／擷取自中央銀行直播）
▲物價穩定定義　央行：小型開放經濟體應更彈性。圖為央行總裁楊金龍。（圖／擷取自中央銀行直播）

中央社

2021-10-09 16:26:07

（中央社記者潘姿羽台北9日電）儘管台灣消費者物價指數（CPI）年增率頻頻創高，主計總處與中央銀行均認為這只是短暫現象；央行談到物價指出，小型經濟體物價易受外來因素影響，宜採彈性的物價穩定定義。

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後疫情時代，全球資金寬鬆且原物料價格高漲，使得市場對通貨膨脹的憂心漸增；台灣今年以來CPI年增率數度突破2%的通膨警戒線，9月CPI漲幅更達2.63%，創下逾8年半最大漲幅。

對外界關注台灣是否出現通膨，央行9月23日理監事會會後提供的資料探討物價議題，結論點出，今年通膨率預測略為上修，但仍屬溫和；此外，小型開放經濟體須採較具彈性的物價穩定定義，瑞士與台灣皆然。

央行引述瑞士央行總裁喬丹（Thomas Jordan）談話表示，身為小型開放經濟體，瑞士高度暴露於外部干擾，如油價、進口物價及匯價波動等，特別是匯率變動對瑞士的通膨率與經濟活動的影響很大。

喬丹指出，相較於大型通貨區，瑞士央行對通膨率精確控制的程度較低；也就是說，瑞士央行不太可能總能完全抵銷外來的外溢效應。

至於主要央行奉行的2%通膨率目標，央行表示，其實無關理論或實證研究。

央行說，1989年12月，紐西蘭成為全球第一個正式訂定通膨率目標的國家，當時紐西蘭將通膨率目標訂在0%至2%，是無心促成的結果，但成功終結1970年代與1980年代的高通膨，引起全球許多先進國家的仿效；1990年代以來，通膨目標化架構蔚為風潮。

隨著時間推移、環境轉變，如結構性因素導致利率下滑，近期國際間普遍認同，貨幣政策架構應朝具彈性的方向發展。

央行也提到，原先帶頭採取通膨目標化的紐西蘭央行，已淡化通膨率目標，並將充分就業納入它的法定職責。

央行認為，對瑞士、台灣等小型開放經濟體而言，採具彈性的物價穩定定義，並納入匯率穩定目標，相當有必要；台灣央行也持續採較具彈性的物價穩定定義，且執行情況良好。（編輯：康世人）1101009

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