雙十國慶海軍開放新濱碼頭　陳其邁：高雄是海軍的家

國慶焰火今年將重返高雄港區，為慶祝國家盛典，高雄市政府特別協請海軍艦隊指揮部停泊在新濱碼頭張騫與武昌軍艦開放民眾登艦參觀。市長陳其邁今(9)日在活動開幕典禮上，高雄作為海軍的家，當然更需要全力支持國防，全力支持海軍。他也感謝海軍開放供民眾登艦參觀，陳其邁也強調國防不只是軍方的工作，更是全民必須團結，一起保護台灣的安全。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-09 17:26:44
市長陳其邁今天上午出席登艦儀式後，接受媒體聯訪表示，高雄配合國慶節日利用9日與10日開放讓民眾參觀軍艦，讓民眾了解國防重要。高雄是海軍的家，不僅是左營軍港或者是紀德艦在左營、旗津、新濱碼頭停靠，長期就是好鄰居。
陳其邁也特別感謝蔡英文總統支持推動5+2產業，以及潛艦國造。而長期以來，不管是最近西南防空識別區，以及在台灣周邊海域，中國的武力威脅可說是台灣整體國防破壞安定最主要的來源。陳其邁認為，海軍維持台海和平與穩定，更重要的是最近在防空識別區或是在藍色國土，應對出入非常頻繁的共軍，這段時間非常辛苦。所以希望藉由讓民眾登艦參訪，能夠奠定全民國防。
陳其邁看到現場很多市民朋友在國慶日前夕到場共襄盛舉，了解全民國防的重要性，同時祝福我們國家生日快樂。他隨後並到現場各攤位與官兵互動，並登上武昌軍艦參觀。主辦單位在開幕活動上安排國軍戰鼓、莒拳隊以及立志中學軍儀隊演出，即使豔陽高照，仍吸引民眾專注觀賞。
海軍表示，開放登艦時間是9日下午4時前及10日上午8時至11時，本國國民請攜帶身分證進入，兒童未具身分證者由親屬陪同，外籍配偶由本國配偶陪同並出示居留證。