首起偽造5倍券案 男子自行影印5倍券吃牛排遭識破送辦
振興5倍券8日才剛開始用，當天就出現全台首例偽造案，高市警鳳山分局今(9)日表示，洪姓男子昨天領到5倍券後，利用「彩色印表機」進行複印，就帶著家人到牛排館用餐，使用偽造的5倍券結帳時被店員一眼識破，報警處理，洪男未來將面臨《偽造有價證券罪》官司，最高10年的有期徒刑。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-09 18:12:19
警方調查，洪姓男子（24歲）昨天中午到鳳山區1家超商領取紙本振興5倍券後，返家途經1家影印店便入內要影印，老闆詢問洪男用途，洪男稱影印收藏要做紀念用，老闆不疑有他，影印整套彩色5倍券，原本影印要32元，老闆算洪男便宜，整套影印只收30元，洪男滿意離去。
洪男8日晚間6時左右帶著胞弟，到鳳山區1家牛排店吃牛排，要付帳時，洪男拿了一張面額200元的振興券結帳，店員發現紙質粗糙觸感不對，立即請老闆來確認，兩人最後確認有異，拒絕洪男使用振興券支付，並立刻通知警方。新甲派出所據報到場，確認是假5倍券，將洪男帶所偵辦。
洪男坦承犯行不諱，並表示因家中經濟狀況不佳，才動歪腦筋想將5倍券翻倍使用。全案偵訊後將依違反刑法意圖供使用偽造有價證券罪移送偵辦，恐怕將面臨處3年以上10年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。
鳳山分局呼籲，想充分利用振興五倍券的經濟效益，應循正當管道，找尋合法的優惠活動，而非鋌而走險自行加倍，以免消費不成，又背上刑事責任。