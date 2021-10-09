先確認資格再預約接種！第11輪疫苗「資格查詢」功能上路
第11輪疫苗預約將提供BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種，為了避免預約人潮湧入平台造成網站當機，本次將開放民眾先進行資格查詢、再於11、12日分流預約。關貿公司表示，今（9）日下午將會開放新功能「資格查詢」專區，民眾可於疫苗平台先做資格查詢，符合資格者再做預約。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-09 17:01:25
關貿網路公司日前表示，在觀察第10輪新冠疫苗開放預約當下，發現COVID-19公費疫苗預約平台登入人數達536.7萬人次，每分鐘瞬間流量上衝76.8萬人次，只好啟動流量管制，讓民眾排隊進入，但實際上其中多達146.3萬人都不具當期預約資格，反而影響網速造成壅塞。
為避免再次出現當機或網速過慢情形，關貿公司規劃「資格查詢」專區，並於今日下午起，提前開放第11期民眾進行查詢預約資格，請民眾「先查、再約」，節省寶貴時間。
關貿公司指出，未來梯次的疫苗預約，都會提前2天開放民眾先資格查詢。本次有意願預約民眾，可於平台上看見「意願登記 Register」及「預約接種」和新增的「資格查詢」專區。
至於第11輪疫苗預約，提供BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種，其中符合BNT資格者，提醒簡訊將於10日下午2時起發送，符合AZ資格者從11日下午2時起發送，提醒民眾留意。
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