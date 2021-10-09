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林柏宏無緣金馬影帝寶座　丁寧抱不平：我很失落！

▲丁寧（右）認為林柏宏表現亮眼，是今年金馬一大遺珠。（圖／《青春弒戀》翻攝臉書）
▲丁寧（右）認為林柏宏表現亮眼，是今年金馬一大遺珠。（圖／《青春弒戀》翻攝臉書）

記者臺孝婷/台北報導

2021-10-09 17:53:12

金馬58日前公布入圍名單，女星陳庭妮以新片《青春弒戀》入圍「最佳女配角」，同片的李沐也將角逐一生只有一次入圍機會的「最佳新演員」，讓該片還沒上映就受到粉絲注意。《青春弒戀》日前舉辦記者會，對於入圍今年金馬獎5項大獎，導演和演員們都相當開心，但卻替男主角林柏宏抱不平。

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▲林柏宏坦言有點失落，但認為拍戲拍得開心比拿獎更重要。（圖／翻攝《青春弒戀》臉書）
▲林柏宏坦言有點失落，但認為拍戲拍得開心比拿獎更重要。（圖／翻攝《青春弒戀》臉書）
丁寧受訪時直呼：「我很失落！整天對小孩臭臉，為什麼林柏宏沒入圍？我還叫小孩不要惹我。 」她坦言因為林柏宏成為金馬遺珠感到遺憾，反而是沒有想到自己，「他的努力在現場的我們都有看到。」林柏宏則說：「有一點失落，但表演也不是為了要得到什麼獎項，演得開心和對這部戲的喜歡已經超越得獎。」也透露這次演出《青春弒戀》是非常特別的經驗，「演得很爽！」

▲《青春弒戀》劇組合體宣傳。（圖／翻攝《青春弒戀》臉書）
▲《青春弒戀》劇組合體宣傳。（圖／翻攝《青春弒戀》臉書）
對於林柏宏無緣入圍金馬獎，導演何蔚庭語帶歉意的解釋，因為自己太喜歡寫群戲，導致林柏宏精彩的演出沒有被評審看到，「會思考下次還要不要寫群戲，評審對表演的看法不一樣。」至於最想要拿哪個獎項，他笑說：「5個都要拿到！」並補充演員的入圍其實對導演同樣是非常大的肯定，「技術是其次，故事和演員非常重要。」最後開玩笑地說：「這樣下部戲要找大咖演員比較容易。」

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