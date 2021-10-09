「國民女友」羅嘉翎歡慶20歲生日 跟網紅阿滴開直播互動
東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎，昨(8)日迎接20歲生日，賽場上氣勢十足的她私底下上還是個靦腆率真的女孩，羅嘉翎笑著說：「參加奧運拿到銅牌已經是今年最大的禮物。」同時盼更多人看見跆拳道的好，她也提醒自己保持初心努力，挑佔全運會，再創選手生涯好成績。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-09 18:23:18
談起東奧，羅嘉翎感謝體育署、中華奧會、國訓中心、跆拳道協會及教練、家人們的支持，讓她能在場上有堅定意志，全心全意踢出好成績；本次生日對羅嘉翎而言意義非凡，為支持他的民眾特別選在20歲生日當天，攜手人氣YouTuber阿滴開直播與粉絲互動，「從前過生日都是爸爸、媽媽和哥哥陪我，今年感覺多了更多家人陪我一起過。」
「昨天有點小擔心，因為是第一次直播，很怕尷尬或大家不喜歡，但沒想到大家都很熱情，也有朋友們上線祝我生日快樂。如果大家喜歡的話，之後有信心可以再嘗試看看了，很開心大家對跆拳道有興趣，願望之一是越來越多人認識跆拳道。」
國慶大會將於10日盛大舉辦，羅嘉翎透露能跟著其他五位代表一起領唱感到很光榮，在7日預演後原本小有壓力的心情也放鬆不少，也期許自己在國慶日當天拿出最好的表現，而體壇盛事「全國運動會」開幕在即，羅嘉翎表示正積極備戰，「目標當然是代表新北市拿下金牌，做好現在該做的事情，保持平常心態參賽。」