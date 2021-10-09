老婦拾獲５倍券占為己有　警依侵占遺失物罪送辦

民眾期待已久的五倍券終於發放，在高雄小港有一名許姓男子才剛領完券，不慎將五倍券遺失，報警請求協助，小港分局漢民所員警獲報後調閱監視器發現，五倍券從許男子口袋掉出來，熱心民眾撿起來放在桌上，卻被70歲的陳姓婦人拿走，事後員警迅速逮到這名婦人，婦人辯稱以為該券是假的才會拿走，事後警方依侵占遺失物罪，將她函送法辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-09 19:00:01
小港分局漢民所於10月08日12時40分接獲民眾報案，警方到現場後，一名身穿螢光綠上衣的男子不斷向警方揮手，男子表示他姓許(78年次)，他到漢民路全家超商領取五倍券，找完朋友後，又返回超商買飲料，等到準備回家的時候，發現口袋內的五倍券不翼而飛，連忙報警請求警方協助。
員警調閱監視器後，發現許先生因褲子口袋太淺，坐著的時候，五倍券從口袋掉出，先是一名好心的男子拾起放置桌上，但許先生沒有注意到。隨後一名穿著豹紋上衣的老婦人走過來將桌上裝有五倍券的信封打開，並抽出裡面的五倍券，點完後，隨手放入自己的袋子內，在超商吃完東西後，便騎乘機車回家。警方根據車牌碼找到該名老婦人。
警方根據車牌找到陳姓婦人，婦人辯稱以為5倍券是假的，只是玩具，才會撿走，小港分局漢民所所長柯一郎指出，陳姓婦人於超商拾獲五倍券，因一時貪念未及時提交警方，涉嫌觸犯侵占遺失物罪，小港分局呼籲民眾，應隨時保管財物，如在公共場所拾獲他人財物，應盡速交由警察機關，切勿貪小便宜而占為己有，自觸刑法。