醫師串聯出面挺陳柏惟　罷免團體大肚市場掃街

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針對罷免案，海線在地居民、中部學者與小英之友會表態不同意，並成立「反惡罷大聯盟」支持陳柏惟，今天有百名醫師響應串連，包含活動召集人牙醫嚴雯馨、前立委林靜儀等人，前往陳柏惟位於烏日區的服務處力挺。
嚴雯馨會中致詞時表示，自己身為選區內在地醫師，看見陳柏惟當選後非常努力認真，上任初登場的第一場質詢，就是為醫事人員所遭遇到的問題發聲，如今卻面臨對手惡質罷免，因此決定發起醫界串連行動，呼籲更多人站出來聲援力挺。
陳柏惟說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間最辛苦的就是醫事人員，非常感謝大家特地站出來聲援、給他信心，會更勇敢面對接下來的每一個質疑，未來對於醫療政策等相關議題，身為立委該做的事還是會跟大家一起繼續努力。
另外，罷免團體「刪Q總部」今天在大肚區自強市場舉辦街頭宣講活動，接著進行市場掃街，台北市議員李明賢、媒體人董智森等人也到場站台，罷免團體並規劃明後天前往沙鹿市場掃街。
李明賢會前接受媒體訪問表示，這場罷免不是藍綠政黨對決，也並非大黨欺負小黨，而是要檢驗陳柏惟在選區的表現成績單，政治人物誠信最重要，但陳柏惟肇事逃逸案不願意承認，這就是不誠實，又如何對選民誠實。
針對日前有媒體人提出「罷免陳柏惟會影響國安」，罷免團體發起人Max表示，讓一個肇逃的人，且說話誠信有待考證的人當立委，將他罷免掉會影響國安的說法，不懂提出這樣論點的邏輯。（編輯：卞金峰）1101009