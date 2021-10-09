台北電影獎／《詭扯》再受肯定　百白淚奪最佳女配角

第23屆台北電影獎今（9）日在三立電視台舉辦，今年「最佳女配角」由百白以《詭扯》奪下，這也是繼劉冠廷的「最佳男配角」後，《詭扯》再度拿下大獎。劇場出身的百白演技功力紮實，她在台上多次謝謝導演許富翔和陳意涵，以及已故屏風表演班創辦人李國修，講到最後忍不住熱淚盈眶。百白透露自己第一次演出機會是李國修給的，「我覺得我現在的努力，應該沒有辜負他吧！」
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-09 20:52:49｜2021-10-09 21:38:13
百白表示能用喜劇獲獎對她來說是非常大的鼓勵，因為人生很難，所以快樂很重要，她期許自己可以散播快樂給大家，指出快樂可以啟動善的循環，並謝謝評審同樣肯定這一點。喜劇《詭扯》是由陳意涵老公許富翔執導，這也是他首部劇情長片，找來陳柏霖、劉冠廷、陳意涵、陳以文、百白、侯彥西、大鶴演出。
百白在後台接受採訪時表示，「我覺得好好的被肯定了，台灣女演員喜劇這條路是走得很崎嶇的。」有時候也會懷疑自己是不是會努力不夠，但謝謝台北電影獎給了自己肯定。雖然是靠喜劇得獎，但百白強調自己未來的戲路不會侷限於喜劇，其實自己也很期待愛情劇。百白解釋自己很常演綠葉，她也很享受這件事，但她想要告訴世界其實美有很多種，就算是她這樣子的長相，也是會有人喜歡。