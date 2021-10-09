明發表國慶演說　蔡英文承諾堅守主權、擴張國際善的循環

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第二部分「台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰」中，蔡英文將向國人報告當前複雜的區域情勢，以及我國所面臨的空前嚴峻挑戰。台灣處在民主防線的最前緣，每一步都將牽動世界未來的走向，而世界未來的走向，也將影響台灣的未來。面對區域局勢，蔡英文將重申，台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場，另她也將再次強調，台灣不會冒進，但對於主權也不會有所退讓。
第三部分則為「在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識」，蔡英文將表達，今天讓世人肯定稱讚的中華民國台灣，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。即使在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但「確保主權、捍衛國土」是不變的堅持；這是台灣人民的最大公約數，大家必須在這個最大公約數的共同基礎上，共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人，繼續自由奔放。
第四部分「匯集社會力量，化解重大分歧」中，蔡英文將說明，在經過勇敢改革、壯大國力的5年執政後，在未來任期中，她期許為國家的未來發展，進一步打下長治久安的基礎。面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，蔡英文期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會，迎向未來變局與挑戰。
最後，第五部分為「光榮自信攜手，台灣走向世界」，蔡英文將提及今年夏天東京奧運的感動，以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信。她也期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。