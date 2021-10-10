國慶日4縣市留意高溫！氣象局：颱風影響最快晚間發海警
國慶日天氣晴朗炎熱，氣象局提醒，今(10)日中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。新竹市地區，新竹縣地區、苗栗縣地區則是為黃色燈號，同樣要注意高溫。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-10 08:40:17｜2021-10-10 08:43:06
氣象局表示，今天上午大氣環境較為偏乾，風向仍為偏東風，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫陣雨，下午起大環境風向逐漸轉為東北風，北部地區將轉為局部短暫陣雨的天氣，西半部為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；氣溫方面，西半部高溫約33、34度，感受上比較悶熱，東半部雲量較多，高溫落在31到33度之間。
此外，桃園以北、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，氣象局提醒民眾，戶外或海邊活動要多注意安全。
另外，第18號輕度颱風「圓規」，凌晨2點時，位於鵝鑾鼻東南方1240公里的海面上，未來預計朝菲律賓、巴士海峽一帶接近，預報不確定性仍大，氣象局將密切關注其發展；第17號輕度颱風「獅子山」持續朝海南島及中南半島前進，對臺灣沒有直接影響。
中央氣象局表示，颱風圓規路徑沒太大變化，最快10日晚間或11日早上發布海上颱風警報，至於陸上警報機率則是偏低。