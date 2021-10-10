駐日代表處國慶首加註「台灣」 謝長廷：避免跟中國混淆
我國駐日代表處今年首度在布幕的國慶國名中華民國旁首度括號加註「台灣」，駐日代表謝長廷解釋說表示，「中華民國」在日本的書本、教科書都已經找不到，年輕人有時還會誤解是中華人民共和國的筆誤，所以必須註明台灣。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-10 08:55:22｜2021-10-10 09:54:40
謝長廷透過臉書表示，今年首次加註台灣，他認為要正式說明，所以致詞時特別說中華民國在日本的書本、教科書都已經找不到，年輕人有時還會誤解是中華人民共和國的筆誤，所以必須註明台灣。就像東奧中華台北出場，主持人必須說「是台灣」一樣，在國際社會尤其是沒有邦交國家，更應該強調台灣。
謝長廷指出，他到任以來，今年首次這樣調整，好在在日台僑們並沒有特別強烈意見。拒絕中華人民共和國統治是台灣絕大多數人的共識，中華民國的名號雖可以連結中華文化和歷史，但中共無情打壓，已經幾無空間，而台灣獨立是很多台灣人的悲願，惟經歷李登輝、陳水扁、蔡英文三任總統都沒能公開宣布，表示現實上有國際、兩岸及內部多種困阻，不單是主觀意志就能實現。真正關心台灣的人應仔細了解現實的困難和背景，研究方法策略，先團結奮鬥，守護台灣，未來才有機會突破。