蔡英文國慶談話重申自我防衛 柯文哲：保衛台灣沒有錯
中共昨日舉行「紀念辛亥革命110周年大會」，中國國家主席習近平強調，北京堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，推動兩岸關係和平發展。對此，蔡英文總統今（10）日國慶談話將在兩岸議題上重申自我防衛、不會冒進，但對主權也不會退讓。台北市長柯文哲回應表示，「保衛台灣這一定沒有錯！」至於兩岸關係，他笑說「看著辦」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-10 09:18:56｜2021-10-10 09:25:22
台北市政府上午舉行國慶升旗典禮，媒體詢問目前兩岸關係有沒有比較好？柯文哲先笑了一下，隨後說，「保衛台灣這一定沒有錯，這麼沒有錯，至於兩岸關係，我也不曉得，不過這樣，看著辦吧，隨著國際局勢再調整就好了。」
柯文哲隨後將前往參加總統府前升旗，旁邊被安排高雄市長陳其邁，兩人是否聊天談市政？柯說，「聊天？沒有特定對象才叫聊天」，媒體追問，「會不會跟他沒話聊？」柯說，「不會啦，我跟誰都可以聊。」至於聊什麼？柯回說，「我不曉得。」
媒體問說，國民黨與民眾黨北市議員都出席北市府國慶升旗典禮，唯獨民進黨市議員缺席，是否因熊好券預算審查導致市府與議會摩擦，柯文哲對此表示不清楚，還反問「沒有來嗎？這樣哦？」
針對基隆市長林右昌稱，不管政府做什麼，柯文哲都要罵，對此，柯文哲則是回說，「唉呦，誤會大了。」