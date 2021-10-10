馬朱國慶升旗　朱立倫：兩岸應尊重中華民國110年歷史

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朱立倫說明，相互尊重的第一個重點就是尊重中華民國，尊重孫中山先生創建110年的事實和中華民國存在的事實，國民黨所堅持的就是國父民主自由的理想，堅持中華民國、堅持民主自由是國民黨一切的前提，他也強調，中華民國絕對是反對台獨、反對一國兩制的。
朱立倫說，台灣大家要有共識，不是民進黨的共識，而是全體台灣人民的共識，這個共識就是希望能夠捍衛中華民國，我們的國家是中華民國，我們的家園是台灣，缺一不可。今天蔡總統不斷忽略中華民國，只希望用民進黨式的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，這是完全是偏頗式的共識。
朱立倫強調，民眾最大的共識就是希望能夠安居樂業、和平繁榮，蔡總統有沒有辦法讓民眾安居樂業，讓民眾享受到和平繁榮，而不是用一黨之私造成民眾今天的不安和兩岸的緊張，更不能讓民眾失去安居樂業的權力，這才是民眾所期待的。
朱立倫致詞表示，過去這110年來，中華民國在動盪、風雨中，仍然屹立不搖，在孫中山保衛台灣、前總統蔣經國建設台灣，一棒接一棒，國民黨是最愛中華民國與台灣的政黨，保衛台灣、建設台灣，國民黨永遠站在民眾的最前端，為台灣這塊土地努力，慶祝辛亥革命110年，更應該捍衛中華民國，堅持中華民國，他們永遠都是孫中山的信徒，呼籲海內外黨員捍衛中華民國、捍衛民主自由，守護民眾期待的和平與繁榮。
朱立倫表示，兩岸交流秉持尊重，孫中山創建中華民國110年的事實，我們以孫中山信徒自居，他向青年喊話，「若你愛中華民國、愛台灣、愛民主自由，就請加入國民黨」，他也呼籲失聯黨員回到國民黨，「同舟計畫」就是用國父手書「同舟共濟」，共同呼籲所有黨員回娘家。
同時，朱立倫也呼籲民進黨，一個負責任的執政黨，不是只為了權力，必須尊重民意、捍衛中華民國，不應扭曲歷史、破壞中華民國歷任總統與國民黨先進付出的心血與努力，為了這塊土地大家一起努力，但是國民黨不能被抹黑，任何違反民意、不尊重民意、扭曲民意的，立院黨團、各縣市黨團一定站出來反對到底，這是作為在野黨的天職。