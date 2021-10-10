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馬朱國慶升旗　朱立倫：兩岸應尊重中華民國110年歷史

▲馬英九、朱立倫於中央黨部參加國慶升旗。（圖／記者羅婉庭攝，2021.10.10）
▲馬英九、朱立倫於中央黨部參加國慶升旗。（圖／記者羅婉庭攝，2021.10.10）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-10 09:07:45｜2021-10-10 09:51:30

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九與國民黨立院黨團今（10）日齊聚於黨中央慶祝中華民國110年國慶日。朱立倫重申，兩岸應尊重中華民國建國110年事實，同時呼籲同為國父孫中山信徒的青年加入、失聯黨員回娘家。

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朱立倫今日率黨務主管及黨籍民代於中央黨部廣場升旗，朱身穿深藍色西裝與「正藍」領帶，馬英九則穿國民黨「R.O.C. Forever」短袖T恤。針對中國大陸國家主席習近平昨天引述孫中山曾說「統一是全民希望」，朱立倫表示，兩岸交流的基礎是求同存異，他更希望進一步能夠達到求同尊異，也就是相互尊重。

朱立倫說明，相互尊重的第一個重點就是尊重中華民國，尊重孫中山先生創建110年的事實和中華民國存在的事實，國民黨所堅持的就是國父民主自由的理想，堅持中華民國、堅持民主自由是國民黨一切的前提，他也強調，中華民國絕對是反對台獨、反對一國兩制的。

朱立倫說，台灣大家要有共識，不是民進黨的共識，而是全體台灣人民的共識，這個共識就是希望能夠捍衛中華民國，我們的國家是中華民國，我們的家園是台灣，缺一不可。今天蔡總統不斷忽略中華民國，只希望用民進黨式的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，這是完全是偏頗式的共識。

朱立倫強調，民眾最大的共識就是希望能夠安居樂業、和平繁榮，蔡總統有沒有辦法讓民眾安居樂業，讓民眾享受到和平繁榮，而不是用一黨之私造成民眾今天的不安和兩岸的緊張，更不能讓民眾失去安居樂業的權力，這才是民眾所期待的。

朱立倫致詞表示，過去這110年來，中華民國在動盪、風雨中，仍然屹立不搖，在孫中山保衛台灣、前總統蔣經國建設台灣，一棒接一棒，國民黨是最愛中華民國與台灣的政黨，保衛台灣、建設台灣，國民黨永遠站在民眾的最前端，為台灣這塊土地努力，慶祝辛亥革命110年，更應該捍衛中華民國，堅持中華民國，他們永遠都是孫中山的信徒，呼籲海內外黨員捍衛中華民國、捍衛民主自由，守護民眾期待的和平與繁榮。

朱立倫表示，兩岸交流秉持尊重，孫中山創建中華民國110年的事實，我們以孫中山信徒自居，他向青年喊話，「若你愛中華民國、愛台灣、愛民主自由，就請加入國民黨」，他也呼籲失聯黨員回到國民黨，「同舟計畫」就是用國父手書「同舟共濟」，共同呼籲所有黨員回娘家。

同時，朱立倫也呼籲民進黨，一個負責任的執政黨，不是只為了權力，必須尊重民意、捍衛中華民國，不應扭曲歷史、破壞中華民國歷任總統與國民黨先進付出的心血與努力，為了這塊土地大家一起努力，但是國民黨不能被抹黑，任何違反民意、不尊重民意、扭曲民意的，立院黨團、各縣市黨團一定站出來反對到底，這是作為在野黨的天職。

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