馬英九國慶開嗆蔡英文：這麼討厭中華民國為何不辭職

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九與國民黨立院黨團今（10）日齊聚於黨中央參加中華民國110年國慶升旗典禮。馬英九致詞表示，中華民國是我國憲法上的國名，但是最近總統蔡英文在美國《外交事務》雙月刊投稿中署名是「台灣總統」（President of Taiwan），中華民國（R.O.C）不見了，他也問蔡英文，「您當的是哪一國的總統？慶祝哪國的國慶？這麼討厭中華民國為何不辭職？」
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-10 09:29:05｜2021-10-10 09:50:49
馬英九表示，一個國家元首在國際著名期刊說錯國名，全世界都看到，這是很嚴重的事情。前總統李登輝總統任內也曾投書這份刊物，署名就是「中華民國總統」；他擔任總統8年，4次投書美媒一律都署名「中華民國總統」。「為什麼李登輝跟他都做得到，蔡總統卻做不到呢？蔡總統跟我們不同一國嗎？還是蔡總統想改變我們的國號？」
馬英九指出，蔡政府態度其實有跡可循，外交部長吳釗燮近日在美國演講時提到政府正在推動正名，希望我國能使用真正的名字；駐美代表蕭美琴早已把自己的官銜改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US）。
馬表示，蔡政府執政五年多來，每逢國慶身為主角的中華民國就好像變成配角，也只剩下「台灣」、西元紀年與雙十圖騰，而看不見中華民國，成了名符其實的「雙十節」。今年的國慶logo，甚至只剩下「台灣國慶日」，「請問蔡總統，中華民國到那裡去了？您為什麼這麼討厭中華民國呢？如果您真是如此，為什麼不辭職下台呢？」
馬進一步指出，《憲法》第48條明定，總統就職時宣誓：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」他認為，蔡總統已經違背了她的誓詞，應該為「中華民國消失」這件事鄭重道歉，否則有負國人所託，更對不起過去為中華民國犧牲奉獻的先賢先烈。