網紅裸上身闖國慶管制區喊「蘇貞昌下台！」警方帶回管束
110年國慶大會今（10）日上午總統府前廣場展開，然而典禮開始之前，竟有一名頭戴軍帽的女子在會場附近大鬧還咆哮，1名游姓網紅前來聲援，不僅大喊「蘇貞昌下台」，還脫掉上衣。警方轄區中正一分局為避免滋擾國慶大會進行，立即將游男帶回管束。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-10 09:44:31｜2021-10-10 09:50:14
中正一分局表示，今日7時30分許，游姓網紅意圖進入中山南路與凱達格蘭大道路口管制區，為北市政府警察局中正第一分局警方發現，立即予以制止、告誡，惟游民不僅不聽勸阻且脫下上衣抗議，中正第一分局為避免游民滋擾國慶大會進行，立即將其管束，並以巡邏車將游民帶往仁愛路派出所監控，依法處理。
針對關游民脫衣裸露上身且不聽警方勸阻之行為，該分局已經彙整相關蒐證資料，依社會秩序維護法第83條於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體而有妨害善良風俗，不聽勸阻者之規定，依法偵辦。
中正第一分局強調，警方向來尊重民眾言論表達自由基本權惟對於違法脫序之不理性行為，將嚴正執法，對違法脫序者，將依法調查移送偵辦，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式，切勿觸法。