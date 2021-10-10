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習近平辛亥談話　馬英九解讀：九二與一中並列但非等號

▲馬英九、朱立倫於中央黨部參加國慶升旗。（圖／記者羅婉庭攝，2021.10.10）
▲馬英九、朱立倫於中央黨部參加國慶升旗。（圖／記者羅婉庭攝，2021.10.10）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-10 09:48:59｜2021-10-10 09:55:08

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九與國民黨立院黨團今（10）日齊聚於黨中央參加中華民國110年國慶升旗典禮。針對中國大陸國家主席習近平昨天引述國父孫中山曾說「統一是全民希望」，馬英九解讀，中共領導人將九二共識和一中原則並列，但沒把兩者劃等號。

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馬英九表示，中華民國憲法增修條文完全沒有排除兩岸統一這個選項，但中華民國是一個自由民主的國家，不但統一的方式必須和平、過程必須民主，要掌握這兩個原則台灣才能夠接受，這已經是我們生活的一部分，不可能改變。

馬英九說，習近平在講話的時候，特別強調要求「一個中國原則」和「九二共識」，所以這半年以來，中共的領導人把九二共識和一中原則並列，但沒把兩者劃等號，這是很重要的訊息，也就是等於保留求同存異的空間，希望大家能夠正確解讀，他也強調九二共識、一中各表還是維繫兩岸關係、和平繁榮最重要的共識。

朱立倫表示，兩岸交流的基礎是「求同存異」，他更希望進一步能夠達到「求同尊異」，也就是相互尊重彼此的差異，相互尊重的第一個重點就是尊重中華民國，尊重國父孫中山先生創建110年的事實和中華民國存在的事實，國民黨所堅持的就是國父民主自由的理想，堅持中華民國、堅持民主自由是國民黨一切的前提，他強調，中華民國絕對是反對台獨反對一國兩制的。

至於總統蔡英文國慶文告中提及「台灣人民要有共同的意識」，馬英九表示，如果蔡對於用「中華民國」如此勉強，台灣人民怎麼會有共同的意識？蔡在美國媒體《外交事務》雙月刊就自稱台灣總統，這跟很多人的想法就不一樣了，蔡英文如果不對這事情做清楚的交代，台灣人民要入和團結起來？

朱立倫則說，台灣大家要有共識，不是民進黨的共識，而是全體台灣人民的共識，這個共識就是希望能夠捍衛中華民國，我們的國家是中華民國，我們的家園是台灣，缺一不可。今天蔡總統不斷忽略中華民國，只希望用民進黨是的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，這是完全是偏頗式的共識。

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