習近平辛亥談話　馬英九解讀：九二與一中並列但非等號

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馬英九說，習近平在講話的時候，特別強調要求「一個中國原則」和「九二共識」，所以這半年以來，中共的領導人把九二共識和一中原則並列，但沒把兩者劃等號，這是很重要的訊息，也就是等於保留求同存異的空間，希望大家能夠正確解讀，他也強調九二共識、一中各表還是維繫兩岸關係、和平繁榮最重要的共識。
朱立倫表示，兩岸交流的基礎是「求同存異」，他更希望進一步能夠達到「求同尊異」，也就是相互尊重彼此的差異，相互尊重的第一個重點就是尊重中華民國，尊重國父孫中山先生創建110年的事實和中華民國存在的事實，國民黨所堅持的就是國父民主自由的理想，堅持中華民國、堅持民主自由是國民黨一切的前提，他強調，中華民國絕對是反對台獨反對一國兩制的。
至於總統蔡英文國慶文告中提及「台灣人民要有共同的意識」，馬英九表示，如果蔡對於用「中華民國」如此勉強，台灣人民怎麼會有共同的意識？蔡在美國媒體《外交事務》雙月刊就自稱台灣總統，這跟很多人的想法就不一樣了，蔡英文如果不對這事情做清楚的交代，台灣人民要入和團結起來？
朱立倫則說，台灣大家要有共識，不是民進黨的共識，而是全體台灣人民的共識，這個共識就是希望能夠捍衛中華民國，我們的國家是中華民國，我們的家園是台灣，缺一不可。今天蔡總統不斷忽略中華民國，只希望用民進黨是的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，這是完全是偏頗式的共識。