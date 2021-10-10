國慶亮點！CH-47直升機吊掛65坪巨幅國旗飛越凱道
今年國慶日「逢十」而擴大舉辦，除了奧運英雄遊行活動外，陸軍航特部直升機與空軍的快慢速機編隊通過總統府前，還有CH-47SD直升機要吊掛總統府前慶祝國慶史上最大國旗進場，歡慶中華民國110歲生日。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-10 12:27:09｜2021-10-10 12:33:03
慶籌會邀請6位警、消、醫務及體育代表偕同「國立客家兒童合唱團」一起齊唱國歌，在國歌演唱同時，由陸軍2架CH-47運輸直升機，在AH-64E及AH-1W攻擊直升機的護衛下，吊掛巨幅重45公巨、面積65坪國旗2面進場，也是總統府前舉辦國慶典禮出現最大幅國旗，象徵臺灣團結，自信前行的深遠意義。
國軍支援國慶展演包括空中分列式與地面動態展演。首先，由國軍各飛行部隊帶來空中分列式，區分旋翼機隊1批3架次，包括陸軍AH-64E、AH-1W、UH-60M及海軍S-70C等型直升機，緊接著慢速機隊1批3架次，包括空軍BH-1900C及C-130H運輸機等型機，以及快速機隊1批5架次，包括IDF經國號戰機、F-16V與幻象2000等型機，採整齊劃一的隊形通過觀禮臺前方上空，向國人展現國軍精實訓練的成果。
有忠貞鐵騎之稱的憲兵指揮部快速反應連採「連建制」編隊登場，在首度呈現國人面前的賓士C43型AMG敞篷前導車引領下，搭配9輛戰術偵搜車及54輛重型機車，以時速5公里的速度通過觀禮臺，展現憲兵快反連平日精實訓練的成果。