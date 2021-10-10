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台中掃街挺刪Q　徐巧芯：民進黨喊完加油丟包陳柏惟

▲國民黨台北市議員徐巧芯，今為罷免陳柏惟到台中沙鹿掃街。（圖／罷免陳柏惟總部提供，2021.10.10）
▲國民黨台北市議員徐巧芯，今為罷免陳柏惟到台中沙鹿掃街。（圖／罷免陳柏惟總部提供，2021.10.10）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-10 11:45:00

台灣基進立委陳柏惟罷免案進入倒數兩週，雙方人馬今（10日）上午各自在台中第二選區菜市場掃街。罷免團體請來國民黨台北市議員徐巧芯，徐巧芯指民進黨陷入支持與否的兩難，諷刺「陳柏惟在立法院就是跟著民進黨一起投票，才被民眾唾棄」，如今民進黨看情勢不好就「切割、丟包他，說聲加油人就跑了。」

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徐巧芯受訪時指出，同樣是罷免案，民進黨中央對陳柏惟和高雄市議員黃捷的支持態度差很多，「蔡英文在投票前18天二度開口，下軍令狀要保住黃捷，但陳柏惟黃金18天早過了，蔡一直沒下軍令狀，很多民進黨立委在肇逃事件後，到陳柏惟臉書喊『加油！辛苦了』被民眾罵翻，現在民進黨不知該不該挺他、也不好意思挺他。」

徐巧芯諷刺的說：「民進黨應該出來幫陳柏惟背書，畢竟陳在立法院，不管是支持萊豬進入校園、反對買疫苗等，種種作為之所以被民眾唾棄，就是跟著民進黨一起投票。民進黨需要支持時就禮讓陳柏惟參選，看陳柏惟快被罷免掉，就切割、丟包他，說聲加油人就跑了。」

▲陳柏惟掃街時，民眾索取簽名、停車打招呼。（圖／陳柏惟臉書直播，2021.10.10）
▲ 陳柏惟掃街時，民眾索取簽名、停車打招呼。（圖／陳柏惟臉書直播，2021.10.10）
徐巧芯在沙鹿市場掃街的同時，陳柏惟在霧峰市場，有人搶合照、要簽名，也有人對他嗆聲。

有媒體詢問，陳和下午將為他站台的立委林昶佐都被列為罷免對象，是否和兩人都在外交及國防委員會，想趁此波罷免潮一起處理有關？陳柏惟回應「這種猜測不無可能」。他指國民黨以往在國防外交委員會「就是不希望看到台灣、希望用Republic of China（中華民國），或是擋軍購、國防安全研究院相關預算，這都跟台灣要全面提升戰力是互相矛盾的」，所以他會把這位子顧好。

▲陳柏惟街頭受訪時，一名老者在後方嗆聲。（圖／陳柏惟臉書直播，2021.10.10）
▲ 陳柏惟街頭受訪時，一名老者在後方嗆聲。（圖／陳柏惟臉書直播，2021.10.10）
另有媒體問陳「做了什麼讓中國不高興？」陳柏惟答說是做護照、全民國防手冊，很照顧醫護人員這三支箭射向中共，「中共想影響我們國防外交和國人健康安全，都被我們擋下來了，我想多多少少會影響他們對我的觀感」。

對於罷免，陳柏惟說「這是台灣民主的一個關卡，要讓台灣民主可以轉骨，就要喝下這碗轉骨湯，雖然面臨舖天蓋地的抹黑、人格毀滅，甚至是國民黨、共產黨加地方派系的三合一敵人，但跨過這一關，我相信台灣會越來越好。」
 

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