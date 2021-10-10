蔡英文親擬國慶談話初稿　張惇涵曝總統執政第6年心情

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張惇涵說，台灣對外身處最複雜多變的國際局勢；對內則是有過度的政治對立。因此，蔡英文的演講緊扣著團結台灣與化解分歧，這正是此時此刻，我們要有的堅定心理認知。
張惇涵說，這也就是蔡英文之所以強調，從1949年中華民國立足台灣以來，歷經了72年，在一個世代又一個世代的努力下，成就了今日中華民國台灣的嶄新樣貌。在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但有些堅持，歷經一代又一代的人，歷經三次政黨輪替，不會改變。
張惇涵說，這些不變的堅持，就是蔡英文期盼彼此約定的四個堅持。堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志。如果沒有這四個堅持，中華民國無法立足台灣的72年屹立不搖；如果沒有這四個堅持，我們不會被國際譽為民主燈塔；如果沒有這四個堅持，我們今天不會在這裡，慶祝中華民國110年國慶。
張惇涵說，這一方面，是向國際社會清楚傳達台灣人民的堅定立場；另一方面，蔡英文期盼，政黨雖有競爭，但應該以四個堅持的最大公約數為團結基礎，對內良性競爭、對外團結一致。
張惇涵說，對蔡英文來說，從2016年執政以來，施政有三大方向，第一是勇於改革，第二是壯大國力，第三則是要為國家長治久安打下良好基礎。這是她身為總統，對總統責任的設定，也是對國家發展的期待。
國家要長治久安，許多長年爭議的議題，必須找到最大公約數。張惇涵說，尤其許多議題已經走到了最後一哩路，像是政府體制和組織、地方制度、國土規劃、轉型正義、能源政策等重要的政策議題，必須放下過度的政治操作、凝聚更大的社會共識，共同尋求中華民國與台灣共存共榮的途徑。
張惇涵認為，蔡英文的態度很清楚，面對挑戰，我們團結有以待之；面對分歧，執政者要展現包容。民主國家必然有多元的意見，從而產生分歧；民主政治，必然有競爭，但不該淪為鬥爭。就像蔡英文在2019年國慶演講所說的，中華民國台灣這六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色。
張惇涵說，實際上，台灣傲人的護國神山所生產的晶片上，也不會刻哪一個政黨或政治人物的名字。今年夏天東京奧運的感動，在於選手們的精彩表現，也在於全體國人團結一心，守著每一場賽事，一起緊張、一起加油，一同高興、一同惋惜。就像是一條無形的命運絲線，把我們的心都連結在一起。
張惇涵表示，尤其在五月疫情後，台灣社會的高度緊張對立下，「這不就更證明了，我們或許有不同的立場、主張、情緒，但我們就是生命共同體」。他說，相信這也是蔡英文想跟國人朋友傳達的，化解歧異、團結一致，台灣可以勇敢自信、面對挑戰，就像一代又一代的台灣人一樣。台灣人，要對台灣有自信。
在演講的最後，蔡英文提到，讓我們帶著光榮和自信前進，做自己的主人，樂為世界人，讓台灣成為世界的台灣。張惇涵說，「樂為世界人」這句話，出自於蔣渭水1921年的手稿。「台灣人，樂為世界人」也在今年的國慶光雕展，投射在總統府的建築物上。「我相信，今時今日的世界人，會越來越樂見台灣人」。