名家論壇》黃至堯／大量製造時代終結，你該何去何從？

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1.從從眾變成做自己
人是群體的動物，多數人習慣隨大流，有些人以為追求時尚流行就是與眾不同，說到底仍是從眾心態。現在年輕人則更加關注如何呈現自我！以我為主的時代，過去一招打天下的模式很難存活，未來會是見招拆招的訂制模式！
2.細分市場到來
大量製造一直是工業革命以來的核心思維但隨著網路自媒體興起，人們接觸到來自全世界的資訊選擇也更加多元化。人們更希望做自己，呈現個性化，越來越多獨立設計師品牌出現。在未來5年汽車業會是百家爭鳴，過往知名品牌獨佔將不再。
3.資料的影響力大幅提升
有沒有發現你一刷淘寶、抖音、小紅書…就停不下來，“千人千面”通過統計技術，不一定知道你想要什麼，但它知道和你一樣的人要什麼。企業可以透過資料分析消費者消費習性，取得客戶畫像。這就是量身訂制的力量，只給你看你想要的！
個人品牌時代我該如何準備？
職場有類人錯把平臺當能力，有本事的人是把能力當平臺，創造屬於自己的個人品牌！觀念不改變，老想拿著過去的船票，登上前往太空的飛船，門都沒有！日益競爭的社會，想脫穎而出，必須思考如何讓客戶 “有感” & “個性化”，從新尋找自身定位，方能看到新出路。
1.把關注從企業轉移到個人
長期依託大平臺的人，可以問問自己，沒了平臺還剩下什麼？下一步該何去何從？當外界對你個人的認可大於背後的知名平臺，你的人脈與資源才有可能持續累積不隨職位變動而消失，進而成為可持續的資產。
2.訂制自己的標籤通過專業建立口碑與信任
訂制屬於自己的標籤是營造個人品牌最高效的方法之一。以我為例，20年在人力資源建立口碑與信任，在他人眼中我就是人力資源專家；我合夥人Michael老師長期經營個人品牌，人們對他的認知是創投專家跟創客導師，他強調打造個人品牌一定要趁早。
3.雇傭關係轉為合作關係
企業需要人才，人才卻不一定需要企業，雙方從雇傭關係轉為合作關係。我當年從企業內部創業就是一個例子，我的老闆楊先生給予了我許多的鼓勵與建議，讓我從上市公司高管順利轉型為創業家。真心建議大家在得意的時候多思考，不要等失意再來找出路！
企業如何因應量身訂制時代的變化？
1.“客制生產、少量多樣” 成主流
代工業追求 “品牌客戶” 主要原因說到底是銷量。符合不同類型客戶需求的客制化趨勢興起，加上大量分眾新興品牌加入，一線品牌也將走向少量多樣的方向。
2.圈層行銷興起
“圈層行銷”是針對特定物件行銷活動，圈子裡朋友互相影響，信任度高購買率自然高。前陣子幫知名洋酒找私人高端管道銷售總監，客戶就是需要遊艇、超跑俱樂部…。小眾、分眾是王道。
3.以人為本，做自己
按個人喜好參與設計訂制專屬產品，越來越受消費者喜愛！創新大師余佩珊教授強調，企業要善用 Design Thinking設計思維，以人為本善用同理心，重新定義客戶需求並加速企業變革的速度！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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