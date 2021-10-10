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名家論壇》黃至堯／大量製造時代終結，你該何去何從？

▲隨著主流市場轉向以個人為主的個性化消費，「大量製造時代」也終將告一段落。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲隨著主流市場轉向以個人為主的個性化消費，「大量製造時代」也終將告一段落。（示意圖／翻攝自Unsplash）

文/黃至堯

2021-10-10 12:27:48

隨著個人影響力爆棚，消費的定義將逐漸由大眾消費為主流市場轉向以個人為主的個性化消費。零售業將不再是追求薄利多銷的流量經濟，工業革命以來的 “大量製造時代將告一段落”，取而代之的將是少量多樣，關注個體差異化的單客經濟。

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量身定制時代的3大推手

1.從從眾變成做自己

人是群體的動物，多數人習慣隨大流，有些人以為追求時尚流行就是與眾不同，說到底仍是從眾心態。現在年輕人則更加關注如何呈現自我！以我為主的時代，過去一招打天下的模式很難存活，未來會是見招拆招的訂制模式！

2.細分市場到來

大量製造一直是工業革命以來的核心思維但隨著網路自媒體興起，人們接觸到來自全世界的資訊選擇也更加多元化。人們更希望做自己，呈現個性化，越來越多獨立設計師品牌出現。在未來5年汽車業會是百家爭鳴，過往知名品牌獨佔將不再。

3.資料的影響力大幅提升

有沒有發現你一刷淘寶、抖音、小紅書…就停不下來，“千人千面”通過統計技術，不一定知道你想要什麼，但它知道和你一樣的人要什麼。企業可以透過資料分析消費者消費習性，取得客戶畫像。這就是量身訂制的力量，只給你看你想要的！

個人品牌時代我該如何準備？

職場有類人錯把平臺當能力，有本事的人是把能力當平臺，創造屬於自己的個人品牌！觀念不改變，老想拿著過去的船票，登上前往太空的飛船，門都沒有！日益競爭的社會，想脫穎而出，必須思考如何讓客戶 “有感” & “個性化”，從新尋找自身定位，方能看到新出路。

1.把關注從企業轉移到個人

長期依託大平臺的人，可以問問自己，沒了平臺還剩下什麼？下一步該何去何從？當外界對你個人的認可大於背後的知名平臺，你的人脈與資源才有可能持續累積不隨職位變動而消失，進而成為可持續的資產。

2.訂制自己的標籤通過專業建立口碑與信任

訂制屬於自己的標籤是營造個人品牌最高效的方法之一。以我為例，20年在人力資源建立口碑與信任，在他人眼中我就是人力資源專家；我合夥人Michael老師長期經營個人品牌，人們對他的認知是創投專家跟創客導師，他強調打造個人品牌一定要趁早。

3.雇傭關係轉為合作關係

企業需要人才，人才卻不一定需要企業，雙方從雇傭關係轉為合作關係。我當年從企業內部創業就是一個例子，我的老闆楊先生給予了我許多的鼓勵與建議，讓我從上市公司高管順利轉型為創業家。真心建議大家在得意的時候多思考，不要等失意再來找出路！

企業如何因應量身訂制時代的變化？

1.“客制生產、少量多樣” 成主流

代工業追求 “品牌客戶” 主要原因說到底是銷量。符合不同類型客戶需求的客制化趨勢興起，加上大量分眾新興品牌加入，一線品牌也將走向少量多樣的方向。

2.圈層行銷興起

“圈層行銷”是針對特定物件行銷活動，圈子裡朋友互相影響，信任度高購買率自然高。前陣子幫知名洋酒找私人高端管道銷售總監，客戶就是需要遊艇、超跑俱樂部…。小眾、分眾是王道。

3.以人為本，做自己

按個人喜好參與設計訂制專屬產品，越來越受消費者喜愛！創新大師余佩珊教授強調，企業要善用 Design Thinking設計思維，以人為本善用同理心，重新定義客戶需求並加速企業變革的速度！


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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