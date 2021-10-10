蔡英文國慶拋「四堅持」 朱立倫：兩岸不應只有惡意循環
總統蔡英文今（10）日於國慶演說中提及四個堅持，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途。對此，國民黨主席朱立倫赴府前參加國慶大典後受訪指出，兩岸不應只有惡意循環，且做比說重要，未來將一一檢驗蔡總統是否說到做到。
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-10 12:48:50｜2021-10-10 12:50:14
朱立倫表示，中華民國是主權獨立的國家，推動兩岸的交流、兩岸的和平是我們共同的目標，但是我也要請民進黨不要片面的改變中華民國的歷史，今天中華民國就是中華民國，今天中華民國110年國慶，不能忽略每一個階段中華民國努力的成果。而且中國國民黨是創建中華民國，我們是最愛中華民國，最捍衛中華民國，不要動不動就想要抹黑或是扭曲中華民國的歷史，抹黑在野黨。
朱立倫重申，兩岸一定要求同存異，如果每天都只放大「異」，就無法求「同」。因此提出來相互尊重，他也希望對岸尊重中華民國存在的事實，我國也要尊重對方，這樣子彼此才能善意循環，否則是惡意的循環，或者是惡質的向下螺旋。對國家不利，對所有民眾不利。
至於蔡英文演講中提及「台灣」比「中華民國」的次數多，朱立倫說，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，總統對外的時候永遠要稱自己是中華民國總統，「我們當然贊成台灣是家園，但是不能夠改變我們的國號」。
此外，蔡英文特別點名朱立倫、民眾黨主席柯文哲願出席國慶大典是相當好的事情，並提醒在野黨要堅守民主自由的憲政體制。對此，朱立倫強調，我們一定堅守民主自由的憲政體制，但是請執政黨不要違逆民意，不要這麼鴨霸，能夠尊重民意，執政黨做不好的就要謙卑地面對民意，這是他一向的堅持。
朱立倫也提及，稍早碰到行政院長蘇貞昌時向他說，國民黨立院黨團的抗爭與反對，是站在民意角度，更是點出施政不當之處。最後，對於蔡總統講的四個堅持，朱立倫強調，「民眾都在看，做比說重要，你說到了到底有沒有做到？我們期待蔡總統努力」。