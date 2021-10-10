《俗女2》大結局加長15分鐘　5大看點一次抓

《俗女養成記2》最後一集延長到75分鐘，5大精彩看點緊揪觀眾的心，第一是年輕的嘉玲爸（陳竹昇 飾）一句「我是男人，我怎麼能隨便被喀嚓，又不是小狗」，疑似是不願結紮，因此讓嘉玲媽又懷孕了，埋下嘉玲未曝光的弟弟、妹妹伏筆；第二是陳嘉玲（謝盈萱 飾）肉身擋車，想阻止表姐（天心 飾）重回家暴夫的懷抱，陳嘉玲怒飆：「洪育萱，妳這個沒有用的東西，妳給我停下來。」在聲聲呼喚下真的能讓表姐清醒，還是姐妹倆就此分道揚鑣？
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-10 13:53:39
第三是嘉明情歸何處？還不清楚自己要什麼的陳嘉明（宋偉恩 飾），在小杜（楊銘威 飾）和男友佑仔（陳家逵 飾）之間搖擺，佑仔得知對方精神出軌仍問：「那你還要跟我結婚嗎？」聽了讓人心碎，兩人是否還會走下去呢？第四是蔡永森（藍葦華 飾）竟然在陳嘉玲生產前下跪求婚了，森玲CP會在這一刻變成夫妻角色嗎？第五是嘉玲爸的學妹朱鶯（許芳宜 飾）來歸還借走的30萬元了，嘉玲媽能夠放下心結和老公重修舊好？
《俗女2》大結局今（10）日將舉行晚間8點50分映前直播、10點15分映後直播，導演陳長綸、嚴藝文，還有主要演員謝盈萱、吳以涵、于子育、陳竹昇、天心、楊麗音、楊銘威等，都將出現在直播中和觀眾朋友互動，嚴藝文曾承諾如果收視破2就跟大家一起穿戲中的高中制服登場，目前節目收視已破4望5，映後直播有望實踐「制服祭品文」，全體穿制服現身。
至於有沒有第三季？謝盈萱坦言導演希望觀眾能停留在第二季的美好中，看完結局後可以回到自己的人生，她笑說：「陳嘉玲的路程，如果還要往下演的話，就只能一切拜託吳以涵了。」宋偉恩倒是很希望有第三季，但一切交給導演們決定。導演嚴藝文則透露會在最後一集埋下不會有第三季的哏。
※【NOWnews 今日新聞
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