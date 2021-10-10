曾遭父家暴「靠爬窗逃生」 《俗女2》楊麗音嘆回不去了
出身劇場的「戲精」楊麗音、陳竹昇主演喜劇《俗女養成記2》正在熱播，獲得觀眾熱烈迴響，近來2人一同上由炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的節目《36題愛上你》，其中楊麗音自揭曾被父親家暴，離家出走的經歷，但事過境遷後，她現在已經能淡定地說：「人生就像茶葉蛋，裂痕越多越入味。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-10 20:00:00
外表開朗的楊麗音背後，其實兒時是家暴的受害者，她透露小時候父親常在喝酒後出手打家人，也為此數度離家，父親還一度將她房門釘死，不讓她出門：「打到後來，我要出門，我是爬窗子出來的。」楊麗音決定遠走高飛，在父親60大壽時，母親才拿著帖子央求她回家，在壽宴席間陪著父親跟親友們敬酒點頭，不過楊麗音認為一切都「回不去了」，即使自己婚禮上，跟父親仍僅止於會打招呼的程度，沒辦法再回頭交心，也讓唐綺陽感慨表示：「做父母的如果破壞了信任，後來真的要花更多的力氣才能彌補。」
走過兒時的陰影，楊麗音也悟出一套「茶葉蛋理論」的人生哲學：「這是一種生活上的體驗，就像你知道的，（茶葉蛋）去挑裂縫比較多的就比較入味」。楊麗音從國光藝校戲劇科畢業後，踏入現代劇場濫觴「蘭陵劇坊」，也跟上電影新浪潮，演出《兒子的大玩偶》等多部經典國片，王偉忠看上她潛藏的「女丑」實力，一把將楊麗音拉進當年最紅的綜藝節目《連環泡》中演短劇，奠定她喜劇演員形象。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110