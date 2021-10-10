連靜雯靠副業月賺6位數 「斜槓女王」睽違5年再演戲
連靜雯2016年拍三立《白鷺鷥的願望》後，便暫退螢光幕，開啟了她「斜槓女王」的事業新天地，從主持、外景節目、美容保養達人、YouTuber、LINE貼圖創作者，到創立自有食品品牌「靜享」，每個月收入可達6位數。5年沒演戲的連靜雯向《NOWnews今日新聞》記者透露，自己一直很喜歡演戲，因此當導演上門邀約她出演電影《一起一起》時，2人相談勝歡，才讓她決定重返自己的演戲老本行。
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-10 14:30:18
至於在經營副業上有沒有遇到什麼困難？連靜雯笑說：「困難的地方在於時間分配上，要很能成為時間管控大師，規劃每一個時間該做的事情跟分配。」有趣的地方則是可以挑戰很多不同的身分，「不同的事情，在每一個不同斜槓身分下也都有不同的收穫和成長。例如自己成為YouTuber，也會很常常去觀摩別的YouTuber怎麼進行。」
連靜雯表示：「其實一直都很喜歡演戲，只是這一次的劇本非常貼近自己真實的個性，而且非常的熱血正能量，也是我一直很想要與大家分享的正面思考。」她還透露，過去幾年其實都有劇本來詢問，但因為專心於美容保養工作，只好都忍痛放棄。而之所以會在這時候接演這部電影，一方面是確實很懷念演戲，一方面是真的很喜歡這個故事。
導演朱岩蘭表示，《一起一起》是在講述「老中青三代同堂」校友啦啦隊的精彩故事，在工作和照顧失智的父親中面臨生活壓力，卻在同一時間遇到困難打擊，分手、被公司裁員等人生困境，讓女主角的人生頓時跌到谷底。在人生與心靈崩塌之際，該如何找回對生命的熱情？於是一支來自各行各業，由老中青三代校友所組成的啦啦隊誕生了。朱岩蘭也特別表示，奧會宣佈2028年，將競技啦啦列為比賽項目之一，本片邀集全台各大專院校啦啦隊共同參與演出，期冀本片能為台灣啦啦隊進軍奧運。