中市線上歡慶雙十　盧秀燕：台中購物節開跑拚經濟

今升旗典禮，由光華高工儀隊以操槍表演揭開序幕，並由大明高中儀隊迎旗；盧市長率領市府各局處首長揮舞小國旗步入會場，與代表國家征戰奧運的台中體育健兒舉重國手謝昀庭及自由車選手馮俊凱一同唱國歌、升旗；接著由多次榮獲全國冠軍的東山高中競技啦啦隊帶來展現青春活力的精彩演出。
盧秀燕說，很開心今日邀請代表國家征戰奧運的台中體育健兒舉重國手謝昀庭，以及自由車選手馮俊凱參加國慶升旗典禮，擔任領唱人，與市民共同分享台中之光的榮耀。今活動也安排10個區公所極具地方特色的吉祥物寶寶，他們在疫情期間擔任社交距離宣導員，隨時提醒民眾要保持社交距離，有效協助防疫工作。
盧秀燕表示，為感謝今日線上觀賞直播的市民朋友，市府準備了3C小家電、5000元禮券及現金好禮三重抽。此外，為了拚經濟、搭配中央振興五倍券帶來的可觀商機，台中市今日起展開為期60天的「2021台中購物節」活動，天天抽5000元現金1000組、周周抽10萬元現金12組、月月抽百萬元現金2組，壓軸抽1戶千萬好宅，鼓勵民眾拿振興券到台中消費，也期盼透過購物節振興，帶動全市產業與店家復甦。
民政局長吳世瑋表示，雖然國內疫情趨緩，但防疫仍是首要任務，守護大家健康安全，今上午透過民政局臉書粉絲專頁觀賞直播，可參加活動三重抽，「第一重」直播按讚抽3C小家電；「第二重」票選典禮人氣社交距離宣導員，將抽出10位幸運投票者，每人可獲得5,000元禮券；「第三重」直播貼文留言「振興台中購物節開跑」，現金大放送，40位幸運兒，每人可獲得5,000元現金，並於12日開獎。
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