中市線上歡慶雙十　盧秀燕：台中購物節開跑拚經濟

台中市政府今（

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）日在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，配合防疫避免人潮群聚，典禮縮小規模，取消民眾入場，改採線上直播與民眾同歡慶。市長盧秀燕表示，今年面對新冠肺炎疫情，是辛苦、充滿挑戰的一年，感謝市民與市府同心協力抗疫，國內疫情漸緩，市府防疫之餘力拚經濟振興各行各業，「

2021

台中購物節」今日開跑，歡迎市民到台中玩，也祝大家萬事如意、幸福圓滿。

今升旗典禮，由光華高工儀隊以操槍表演揭開序幕，並由大明高中儀隊迎旗；盧市長率領市府各局處首長揮舞小國旗步入會場，與代表國家征戰奧運的台中體育健兒舉重國手謝昀庭及自由車選手馮俊凱一同唱國歌、升旗；接著由多次榮獲全國冠軍的東山高中競技啦啦隊帶來展現青春活力的精彩演出。

盧秀燕說，很開心今日邀請代表國家征戰奧運的台中體育健兒舉重國手謝昀庭，以及自由車選手馮俊凱參加國慶升旗典禮，擔任領唱人，與市民共同分享台中之光的榮耀。今活動也安排

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個區公所極具地方特色的吉祥物寶寶，他們在疫情期間擔任社交距離宣導員，隨時提醒民眾要保持社交距離，有效協助防疫工作。

盧秀燕表示，為感謝今日線上觀賞直播的市民朋友，市府準備了

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小家電、

5000

元禮券及現金好禮三重抽。此外，為了拚經濟、搭配中央振興五倍券帶來的可觀商機，台中市今日起展開為期

60

天的「

2021

台中購物節」活動，天天抽

5000

元現金

1000

組、周周抽

10

萬元現金

12

組、月月抽百萬元現金

2

組，壓軸抽

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戶千萬好宅，鼓勵民眾拿振興券到台中消費，也期盼透過購物節振興，帶動全市產業與店家復甦。

民政局長吳世瑋表示，雖然國內疫情趨緩，但防疫仍是首要任務，守護大家健康安全，今上午透過民政局臉書粉絲專頁觀賞直播，可參加活動三重抽，「第一重」直播按讚抽

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小家電；「第二重」票選典禮人氣社交距離宣導員，將抽出

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位幸運投票者，每人可獲得

5,000

元禮券；「第三重」直播貼文留言「振興台中購物節開跑」，現金大放送，

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位幸運兒，每人可獲得

5,000

元現金，並於

12

日開獎。