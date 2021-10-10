國慶喊話 民眾黨：不該把反對者都貼「中共同路人」標籤
今（10）日雙十國慶，台灣民眾黨也在臉書發文祝賀國家生日，並呼籲追求「共融」的實現，不要把反對者都貼上「中共同路人」的標籤。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-10 15:07:20｜2021-10-10 15:08:46
民眾黨指出，中華民國從創建以來，歷經戰亂走向和平，再由黨國威權走向民主自由，經過數十載的演進，如今中華民國所象徵的民主憲政體制，已成為台灣人民主體性認同的最大公約數。無論你祖先來自何方，只要生育在台灣、成長在台灣、認同台灣的生活方式，就是所謂的「天然台」。隨著時代的推進，台灣的民主政治必須走向更成熟更完備的階段，尤其面對網路時代所發展出的淺碟思維，興起了「海嘯政治」，甚至讓台灣的民主制度，屢屢出現危機。
民眾黨憂慮，如今黨同伐異的現象，在社群網路平台上更加明顯，執政者實不應操控，更不該默許這樣的仇恨言論撕裂社會，在自己的國人裡區分敵我，將反對者通通貼上「中共同路人」的標籤，甚至透過上億元標案豢養媒體、掌控宣傳機器。獨大專擅、缺乏監督，國家治理的危機，就是從沒有反對聲音開始。
民眾黨表示，如同國旗歌一句「守成不易，莫徒務近功」，台灣今日的民主自由體制得來不易，不能接受只剩下一種聲音獨霸，唯有強化監督制衡的力量，追求「共融」的實現，才能讓台灣走向真正的「共榮」。落實政黨制衡、建立共融社會、實踐國家治理，這是台灣民眾黨現階段之主張，共同為熱愛的台灣努力打拼。
相較於國民黨立院黨團杯葛國慶典禮，僅立委李德維一人出席府前國慶典禮，民眾黨立委與黨主席柯文哲今日都出席總統府前舉辦的國慶活動。