柯宇綸「以當台灣人為榮」賀國慶 一句話霸氣反駁質疑者
演員柯宇綸在電影《翻滾吧！阿信》因精湛的演技廣為人知，今（10）日 迎來雙十國慶，時常於臉書表態立場、挺台的他，一大早就發文祝賀台灣生日，不過一名疑似來自大陸的網友就在留言區吐槽，柯宇綸看到後就直言：「台灣從來不是中國的一部分。」短短的一句話感動不少台灣人，馬上獲得上千名網友點讚。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-10 16:25:35
柯宇綸在臉書上寫下：「我愛台灣，能當一個台灣人我引以為榮，這些話在中華民國雙十國慶要說，中國十一國慶的時候也可以講每天大大方方，有心想講就講，祝福台灣永遠自由民主、和世界勇敢前行。」此言一出，就引來許多網友讚賞，不過在大量佳評中，也出現質疑的聲音：「你是台灣人，不是中國人？」柯宇綸看到後就堅定地說：「台灣從來不是中國的一部分。」
事實上，小S前陣子因發文支持中華隊飽受大陸網友撻伐，當時柯宇綸不畏輿論，公然點評該事件，表示「小S選擇保護自己」，感嘆台灣藝人赴大陸發展後，就被要求表態政治立場，對於那些藝人是否「台獨」，又如何止住大陸人的怒火，柯宇綸認為唯一的方法就是勇敢站出來，表明自己的國家是台灣。