赴台中力挺3Q 林昶佐：國民黨比不上陳柏惟就搞抹黑罷免
台灣基進立委陳柏惟面臨罷免案，近期更出現諸多爆料，引發各界關注。無黨籍立委林昶佐今（10）主動南下台中，到路口為陳柏惟舉牌，並參加陳柏惟舉辦的座談會，用行動來展現力挺陳柏惟的決心。林昶佐強調，雖然近來一直就受到疫情影響嚴峻的萬華地區處理在地復甦的振興工作，但看到國民黨無視陳柏惟的問政表現，反倒進行人格毀滅的抹黑攻擊，「真的看不下去」，因此他不會考慮未來是否將同樣遭到報復性罷免的政治攻擊，懇請大家留下陳柏惟這席守護國家意識、問政認真的立委。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-10 16:16:11
林昶佐表示，陳柏惟在國會問政時，無論質詢率、出席率都是百分之百，還定期和鄉親報告問政成果，公開透明，也因此進來立院不久，就獲得2次優秀立委的肯定。反觀國民黨有立委0提案，卻還對陳柏惟提出罷免，最近甚至還出現「顏家講前科、連家講暴富」這種諷刺的攻擊，就是要對陳柏惟無所不用其極的人格抹殺，讓人不齒。林說，他這段時間都在協助萬華振興，但看到這些誇張的抹黑，真的看不下去，連假期間特別來力挺柏惟。
林昶佐說，台灣向前進的路上，不只是在國際上要抵抗惡霸中國，更要在國內抵抗保守退步勢力。陳柏惟不僅是堅守國家立場、國家意識的立法委員，更證明政治是可以認真的就事論事、理性監督。反觀國民黨就是道理講不贏人，就拿鐵棍、鐵釘、豬腦、內臟來癱瘓議事；同樣的國民黨在立院比不上陳柏惟的認真專業，就來罷免人，甚至瘋狂抹黑，難道台灣要變成不講道理的地方？「接著他們拿鐵棍來攻擊柏惟、甚至潑糞，我都不會意外」。
林昶佐強調，守護陳柏惟，不是單純要讓他繼續當立委而已，而是要讓台灣越來越好。如果國民黨覺得有比陳柏惟更專業、更會理性監督、論辯政策的人選，歡迎在2024推出來，讓大家「聞香」一下，而非用現在這種人格毀滅的抹黑方式推動罷免，然後再讓過去在立法院評鑑吊車尾的立委重新回來。
林昶佐拜託台中市第二選區的鄉親，出來投下反對罷免票，守護陳柏惟，也讓國民黨知道他們的做法是不對的。他也特別歡迎台中的朋友，守住陳柏惟後，有空到台北市中正萬華區，一起支持萬華大振興。