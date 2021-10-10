商總：雞蛋不要放同籃子　台灣應拓展中東歐市場

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全國商業總會理事長許舒博今天接受中央社記者採訪時表示，大家都希望兩岸和平穩定，不過「中國當局理解的台灣現狀，和中國想要的可能不太一樣」，才會有軍機繞台等加大力度的動作；現在不是怕戰不戰爭的問題，是總統應有智慧讓老百姓遠離戰爭。
談到兩岸經貿關係，許舒博指出，台灣現在對中國的出口貿易依存度超過4成，且台灣失去中國市場的傷害、一定比中國失去台灣市場的傷害來得大；因此，關鍵在於政府能否引導台灣拓展其他市場，若台灣對中國市場依存度從4成多降至2成多，或許就不會受到中國那麼大的壓力。
他說，中國「一帶一路」政策就是用經濟實力影響其他國家，台灣也可用經貿往來或投資來建立國家間的友善關係；面對中國一直存在的壓力，政府須有智慧化解，不要對單一市場集中度過高、把雞蛋放在同一個籃子裡。
至於政府近幾年極力推動新南向政策，許舒博認為，「南向可不可以取代中國市場？到目前看來沒有」。南向國家在亞洲地區受中國影響非常大，無論台灣努力對南向國家釋出多少善意，仍有中國因素存在；目前看來，新南向政策效果沒有原先預期可發揮得那麼大。
「歐洲、尤其中東歐，應是未來台灣的突破口」，許舒博表示，台灣應該開拓中東歐新興市場，例如捐贈疫苗給台灣的立陶宛、捷克等，都對台灣釋出很多善意，台灣應建立和中東歐國家間更多往來關係，包含政策引導至當地投資和增加市場等。
全國工業總會秘書長蔡練生接受中央社記者採訪時，則提出兩大重點，首先，在美中貿易戰後，已有部分台商回流台灣，目前中國最新能源政策和相關監管措施，也會牽動台商布局；如果日後有更多台商回流，台灣首要面臨的就是五缺（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）問題要怎麼解決。
蔡練生指出，其次是在美中貿易戰後，台灣受惠轉單效應，出口一片暢旺，但政府要怎麼引導產業均衡發展，將至關重要。
蔡練生說，今年總體經濟數字很漂亮，經濟成長預估上看5%、6%，不過包含工總近期對基本工資調漲的相關調查都顯示，真正獲利還是訂單滿載的半導體產業和大企業等少數群體；台灣有超過9成是中小企業，都面臨疫情衝擊，營收降低、獲利縮水的窘境。
對於台灣已遞件申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），蔡練生說，中小企業雖然有靈活、彈性的優勢，但相對競爭力較弱，面對未來台灣市場對外開放，政府更應該積極輔導產業轉型、提升中小企業競爭力。
他舉例說，政府應可提出政策誘因，讓大廠輔導小廠發展，以「母雞帶小雞」的概念，讓產業發展更均衡。（編輯：蘇志宗）1101010