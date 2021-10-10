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巷仔內／提出國家主權新論述　蔡英文兩岸立場踩更硬

▲總統蔡英文提出新的台灣主體論述，堪稱今年國慶演說的最大亮點。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文提出新的台灣主體論述，堪稱今年國慶演說的最大亮點。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／特稿

2021-10-10 17:33:36｜2021-10-10 17:37:16

總統蔡英文今（10）日發表國慶談話，其對「國號」的稱呼以及兩岸論述，備受矚目。她提到4次「中國」、6次「中華民國」與47次「台灣」之頻率，與往年差距不大，然而其「從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年」的台灣主體新論述，堪稱最大亮點；另針對兩岸關係明白宣示「不要認為台灣人民會在壓力下屈服」等立場，踩得比過往更明確且強硬，這與疫情肆虐全球，台灣與國際「善的循環」，受到國際社會更多的支持與重視，以及共機擾台數量暴增，都有正相關。

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蔡英文今日發表「共識化分歧 團結守台灣」國慶談話，談話過程中，共有4次提到「中國」，另提及我國，則有6次說「中華民國」、3次使用「中華民國台灣」，次數最多的則為稱呼「台灣」47次。這樣的用詞與上任以來5年的國慶談話相差不大，以去年為例，蔡英文共講了4次中華民國、2次中華民國台灣。

蔡英文今日對「國號」的用詞乍看打安全牌，與往年雷同，但最大亮點莫過於，提出了一套新的台灣主體論述，不直接否定中華民國，而是陳述「從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年」。蔡英文通篇5度提及「72年」，以台灣為本位，重新解釋「中華民國」與「台灣」的複雜關係，巧妙模糊了「傳統的」中華民國定義，同時也點出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的主權事實。前總統馬英九的神主牌直接被裂解，也難怪馬為之氣結，隨即發出新聞稿批判。

除了「中華民國立足台灣72年」的論述外，「台灣」之名今日依舊屢被蔡英文提及，代表民進黨做為台灣「本土政權」，對於以「台灣」之名稱呼國家、進入國際社會，仍未改變初衷。即便因為歷史、現實等諸多因素，無法一蹴可幾，這條未盡之路，民進黨與蔡英文仍持續努力向前走。這也是近年「台灣意識」高漲，民進黨之所以能在中央選舉屢屢勝過國民黨的重要原因。

另外，蔡英文在兩岸與區域安全論述，以及對在野陣營喊話的內容，可謂不卑不亢，再次拉高總統格局。這與其不會再競選連任，且未來一年內我國沒有大型選舉當然有關。

蔡英文重申兩岸關係「維持現狀」、「不會冒進」，這是她這幾年不變的基調，但她去年提及「全球都在擔憂中國擴張霸權」，到今年所說「全力阻止現狀被片面改變」、「不要認為台灣人民會在壓力下屈服」，立場踩得更加強硬。原因在於，這一年來，共機擾台次數屢破紀錄，不僅讓國人反感，也激起國際盟友聲援我方的聲浪；此外，相較於去年，台灣有更多機會因為防疫屢屢登上國際舞台，與國際間也有越來越多「善的循環」，讓台灣整體國際地位大幅提升。

另外，蔡英文對國內在野黨喊話，提出「四個堅持」，包括「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」，更是展現團結氣度的亮點所在。這樣的堅持，是立基於國家利益，也是最大公約數，除鞏固原有綠營基本盤外，更拉攏了中間與淺藍民眾，也難怪國民黨主席朱立倫無力反駁，只能質疑蔡英文是否能「說到做到」。

明年底地方縣市長選舉與國慶日期接近，另2024年初將有總統大選，也與2023年國慶相隔不久，今年國慶是蔡英文卸任總統前，最後一次「不受短期選舉直接干擾」的國慶日，其所發表的國慶談話可以暫時拿掉諸多選舉考量，稱得上是「心內話」。即便離卸任還有一段時間，但蔡英文應有很高的機會，能夠留下「捍衛台灣主體性」、「堅定守護主權」等的正面歷史評價。


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