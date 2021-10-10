英國爆多起新冠檢測異常　官員：PCR陰性有症狀仍需隔離

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一名英國醫生普萊斯（Zoe Price）透露，自己的14歲的女兒蘿絲在快篩結果為陽性，但是隨後進行兩次PCR檢測皆為陰性。但是蘿絲出現了失去嗅覺的情況，這是新冠肺炎典型的症狀之一。直到蘿絲因病住院之後，接受院方的快速PCR檢測，這才得知其實自己確診。
普萊斯表示，因為孩子有出現臨床症狀，所以不太相信PCR檢測結果。普萊斯擔憂，如果民眾看到快篩陽性而PCR陰性，恐怕會誤以為自己沒事就放鬆下來，延誤了就醫時機。
巴斯和東北索美塞特議會公共衛生主管雷諾茲（Becky Reynolds）建議，應考量當地的情形進行個人風險評估，在PCR檢測呈現陰性的情況下，若出現症狀也有可能是染疫，希望民眾將其視為確診並自我隔離。
英國衛生安全局（UKHSA）首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，目前已經有部分地區回報篩檢異常的現象，並且著手調查原因。霍普金指出，應該不是PCR篩檢工具出現問題，目前也沒有新變種病毒出現的跡象。
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