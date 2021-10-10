王瑞德自爆不敢從政原因　陳柏惟聽完笑了

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罷免陳柏惟行動進行至今，即使網路和政治人物戰得沸沸揚揚，中二選區的民眾普遍低調，少見激情。今下午台中公義行動教會在台中市烏日寶林寺停車場舉行座談會，吸引近二百人參與，教會引領民眾一起唱詩歌祈福，當林昶佐和王瑞德抵達會場，立即引起騷動。
王瑞德以陳柏惟近來黑歷史頻頻被挖出為例，說自己打死不敢從政，因為「如果要從政，第一件事就是向30幾年前所有女朋友道歉，萬一跳出兩個小孩，如何向太太交代？」聽得一旁的陳柏惟捧腹大笑。
王瑞德意有所指的說，陳柏惟當選一年九個月沒有對不起台中鄉親，沒有貪污、偷挖砂石、包娼包賭，如果被罷免是理所當然，為什麼做這些事的人，還留在一個很大的在野黨裡？他說，每個人都有過去，人不貴於無過，貴於能真心改過，還自爆曾撞傷人。
王瑞德說：「當年我綠燈左轉撞傷一個機車騎士，造成對方鎖骨斷裂，處理了快半年，我知道那種心情。」他強調英雄不怕出身低，年輕人做錯事緊張、事後已經出面道歉、勇敢負責接受法律制裁，台中人以前給顏清標那麼多機會，代表台中可以接受願意改過自新的人。
王瑞德還批評國民黨發言人凌濤，特意將陳柏惟與酒駕劃上等號、指陳失格、要求立即辭去立委，他反問凌濤：「你是瘋了還是太年輕？這話一出，國民黨多少公職得下台？高雄市議員黃紹庭第一個要開除黨籍，因為他不只肇逃，還找助理頂罪。」
隨後上台的林昶佐，主動為日前陳柏惟台語質詢惹怒國防部長邱國正一事消毒。林昶佐說，顏清標當立委時，也用台語質詢。上個會期，許多國民黨立委和他們一起支持國家語言發展法，要求公家機關應尊重多元文化、準備通譯設備。日前他得知陳柏惟要用台語測試通譯設備時，曾提醒陳，事前和部長「會一下」再質詢，但他沒做，導致發生誤會。
林昶佐說，事後陳柏惟向邱部長解釋清楚，雙方誤會冰釋，但支持該法案國民黨立委不幫忙澄清，反而因為選舉輸不起，落井下石集體抹黑他。林昶佐說，國民黨如果有理性優秀的人選，非常歡迎2024年投入中二選區的立委選舉，無止盡的用報復式罷免的手段、阻擋沒家世背景的年輕人從政，手段令人不齒。