美魔女王百瑜消失16年 擁日本5房收租「變身美容大王」
藝人王百瑜今（10）日為茶行站台，與新晉茶王徐友富開箱百萬冠軍茶，螢光幕前消失16年的王百瑜，轉戰房地產有成，名下擁日本5房產，光是收租就「不用擔心生活」，疫情期間更投入百萬資金，研發自己的保養品牌，預計下個月上市。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-10 18:51:31｜2021-10-10 18:58:26
王百瑜與前夫黃建群離婚24年，躋身單身女強人一族，她與科技業妹妹投資房地產眼光精準，名下擁有東京、大阪5房產，收租就夠生活開銷，她說演藝圈工作不穩，一入行當模特兒就想好「將來老了要當房東」，平常也養成看房的習慣，「旅遊都在看房子，到美國、峇里島也是在看房子。」
因為生財有道，王百瑜投入百萬資金，研發美容品牌4年，父親是從日系化妝品牌總經理一職退休，讓王百瑜從小保養注重洗臉清潔，她也針對現代人忙碌的趨勢，打造多功能合一的精華面霜，預計下個月在電商鋪貨，行銷主攻網路直播這塊市場大餅。
49歲的王百瑜體重50公斤，維持前凸後翹的美魔女身材，談到美容祕訣，她表示每天早上喝茶消水腫，近來對茶道產生興趣，拜師郁方、饒慶宜的茶道師傅徐友富。至於感情第二春，王百瑜嘆：「斷斷續續有認識朋友，沒辦法，就是沒有緣分，自己一個人也很好。」她和25歲女兒會交流彼此交友狀況，她笑說已經告誡女兒：「30歲以前不能結婚，不要讓我太早當阿媽。」