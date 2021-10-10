日變電所傳起火爆炸「房子都在晃」 JR東日本10線路停駛
日本JR東日本位於埼玉縣蕨市的變電所在當地時間10日下午1時左右（台灣時間中午12時）驚傳火災，現場還傳出多次爆炸聲響，同時造成供電出現問題，影響了JR多條路線延誤以及停駛，部分車站也出現了停電的狀況。所幸火勢只花了半小時就撲滅，尚無傳出傷亡。雖然還有部分路線仍未恢復行駛，JR也持續投入搶救行動當中。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-10 19:10:03
根據《NHK》報導，JR東日本位於埼玉縣蕨市的「蕨交流變電所」，在當地時間下午1時左右驚傳火災。附近民眾通報聽見了爆炸聲響，警消趕到以後，發現變電所內起火，緊急進行救火行動，約莫30分鐘後撲滅火勢。
受到火災影響，山手線、京濱東北線、常磐線、埼京線、京葉線、武藏野線、宇都宮線、高埼線以及湖南新宿線一度停駛，電路經搶救後，山手線、京葉線、武藏野線、常磐線以及埼京線部分列車已恢復行駛。另外在浦和車站等幾處車站也發生了停電的情況。
根據JR東日本表示，發生火災的「蕨交流變電所」是負責供電給埼玉、東京等多條路線的「基幹變電所」，在火災發生之後，已經暫時改由其他變電所進行供電，各停駛路線也陸續恢復行駛。
當地警方透露，火災發生的地點是在變電所存放變壓器的變壓器室，目前警方以及JR東日本正在針對起火原因進行詳細調查。警消人員表示，在這起火災當中沒有人受傷。不過在警消撲滅火勢之後，《NHK》透過空拍機所取得的畫面中，仍可以看見變電所內部份設施仍有濃煙冒出。
一名住在變電所附近的80歲女性表示，「當時在家裡聽見了砰的聲音，之後接連又出現了2次爆炸聲險，連房屋都有些許的搖晃。因為太害怕了所以出門查看，發現濃濃黑煙不斷錯出，非常的恐怖。」