嚴防颱風降雨　水利署完成強化防汛準備

經濟部水利署今（10）日表示，由於氣象局預計於今晚針對圓規颱風發布海上颱風警報，根據氣象局預報資料，11日到12日北部及東半部地區降雨明顯，水利署已完成了各項防汛工作，並將持續與地方政府保持密切聯繫，齊力防災。
記者張志康/綜合報導
2021-10-10 19:14:58
水利署表示，水利署及所屬河川局、水資源局已超前部署調度應變人員待命，提前完成水利建造物、復建工程、在建工程、防汛缺口、抽水站水門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備確認與再次檢測；持續與地方政府保持密切聯繫，隨時調度移動式抽水機及防水擋板因應，齊力做好防災準備應變工作。
水利署指出，氣象局研判圓規颱風屬於季風低壓區內發展的熱帶系統，外圍環流較強且寬廣對於迎風面之北部及東半部地區將會直接影響，另外西部山區亦要注意降雨狀況，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。水利署已請一、七、八、九、十河局加強注意，另外高雄勤和部落、新竹縣秀巒部落邊坡崩塌已請七河局及北水局預為備妥機具，隨時與地方政府保持聯繫，提供必要協助工作。
此外，水利署也表示，全台66座滯洪池， 1,525部抽水機，1萬2,000公尺防水擋板，20萬個防汛塊，1,595位防汛志工，502個防災社區已完成預備或布署，隨時視需要啟動上場，水庫蓄水多達九成以上，也請各水庫單位審慎操作，以利枯水期供水調度。