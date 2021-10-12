從破產到鬧失聯　澎恰恰為2.4億巨債吃盡苦頭

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事實上，澎恰恰欠債後，曾向亞太三溫暖老闆楊振豐、通化街幫幫主朱秀琮借錢，沒想到竟被2人以暴力逼討4000萬元債務，好在當時兒子皮皮已先行返家，才沒有遭到波及，最後是澎恰恰的朋友接獲消息後才趕緊報警，他才順利脫困。
縱橫演藝圈多年的澎恰恰，主持功力有目共睹，今年以公視節目《話山話水話玲瓏》入圍第56屆金鐘獎，不過疑似疫情影響，澎恰恰工作方面也遭到波及，手中也只剩該節目和《超級夜總會》，前鎮子還傳訊息告訴因直播賣泡菜而結識的佩真，丟下「今晚，是我人生的最後一晚」後就杳無音訊，還意外扯出與對方借款46萬元的內幕，好在澎恰恰沒多久後就親自報平安，讓粉絲們稍微放心。
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