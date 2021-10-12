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從破產到鬧失聯　澎恰恰為2.4億巨債吃盡苦頭

▲澎恰恰為2.4億巨債吃盡苦頭。（圖／澎恰恰臉書）
▲澎恰恰為2.4億巨債吃盡苦頭。（圖／澎恰恰臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-12 17:32:27｜2021-10-12 18:03:52

藝人澎恰恰因拍片夢想而欠下2.4億債務，事實上，從去年8月宣布破產到現在，他的還債之路就非常坎坷，除了被暴力討債之外還鬧出失聯，最後也只能靠拍攝台版《魷魚遊戲》自我解嘲，儘管一度陷入低潮，澎恰恰仍表示會努力還債，如今他頻合體金星集團董事長林秉文，表示將相互合作解決財務物危機，也讓他的債務困境看見曙光。

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▲澎恰恰與林秉文一起開直播。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲澎恰恰（左）近來頻與林秉文合體。（圖／澎恰恰臉書）
澎恰恰去年召開記者會宣布破產，表示自己因籌拍電影《球愛天空》、《鐵獅玉玲瓏1》、《鐵獅玉玲瓏2》和《大三元》出現虧損，也曾找地下錢莊借錢，最後負債新台幣2.4億元，消息曝光後引發各界譁然，雖然已透過房產抵押還掉一半，不過1.2億仍不是小數目。事後澎恰恰數度在臉書分享心情，曾發文表示「負債是難堪的事」，坦言雖然身體、精神負荷已到極限，不過自己仍會扛下來，因爲欠債還錢是天經地義的事，也會努力打拚到生命終了的那天。

事實上，澎恰恰欠債後，曾向亞太三溫暖老闆楊振豐、通化街幫幫主朱秀琮借錢，沒想到竟被2人以暴力逼討4000萬元債務，好在當時兒子皮皮已先行返家，才沒有遭到波及，最後是澎恰恰的朋友接獲消息後才趕緊報警，他才順利脫困。

縱橫演藝圈多年的澎恰恰，主持功力有目共睹，今年以公視節目《話山話水話玲瓏》入圍第56屆金鐘獎，不過疑似疫情影響，澎恰恰工作方面也遭到波及，手中也只剩該節目和《超級夜總會》，前鎮子還傳訊息告訴因直播賣泡菜而結識的佩真，丟下「今晚，是我人生的最後一晚」後就杳無音訊，還意外扯出與對方借款46萬元的內幕，好在澎恰恰沒多久後就親自報平安，讓粉絲們稍微放心。

▲澎恰恰穿上藍色西裝，顯得年輕有活力。（圖／澎恰恰FB）
▲澎恰恰今年入圍金鐘獎。（圖／澎恰恰臉書）
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